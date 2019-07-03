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Doğu Akdeniz'de Rum provokasyonu! Yasal işlem başlatacaklar

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi 'Yavuz' Güney Kıbrıs Rum yönetimini rahatsız etmeye devam ediyor. Rum kesimi Doğu Akdeniz'de Türkiye ile işbirliği yapan şirketler hakkında yasal işlem başlatma kararı aldı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:36
Doğu Akdeniz'de Rum provokasyonu! Yasal işlem başlatacaklar

ürkiye Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığındaki sondaj faaliyetlerini sürdürüyor. Fatih'ten sonra ikinci derin deniz sondaj gemisi Yavuz da Doğu Akdeniz’de. Türkiye’nin bu kararlılığı, bölgedeki zengin enerji rezervlerinde Türkiye’yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni devre dışı bırakmak isteyen Rum yönetimini çileden çıkarıyor.

GKRY'den skandaI tutuklama kararı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi önce Türkiye kıta sahanlığında sondaj çalışmalarını sürdüren Fatih gemisinin mürettebatını tutuklamakla tehdit etti.

Rum kesimi sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yasa dışı sondaj yapıldığı gerekçesi ile Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkardı.

Provakatif tatbikat girişimi

Yunan basını, Rum kesiminin adanın güneydoğusu açıklarında gerçek mermilerle deniz tatbikatı yapacağını duyurdu. 1- 10 Temmuz tarihleri arasındaki bu provokatif adımın, Yavuz gemisini engellemeye yönelik olduğu iddiası aktarıldı. Tatbikat bölgesinin KKTC ile çakışan 2’nci ve 3’ncü parsel bölgelerinin büyük bölümünü kapsadığını ileri sürdü.

Doğu Akdeniz'de yeni provokasyon

GKRY, Türkiye'nin ada açıklarındaki doğalgaz arama faaliyetleri kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile işbirliği yapan şirketler hakkında yasal işlem başlatacağını duyurdu. Adının açıklanmaması kaydıyla Reuters'a konuşan Rum yetkili sözünü ettiği şirketlerin isimlerini açıklamadı.

Bu adımların Ankara'da bir karşılığı yok

Türkiye'nin bölgedeki sismik ve sondaj faaliyetleri Rum tarafının provokasyon çabasından etkilenmeyecek. Yavuz sondaj gemisi de, Karpaz açıklarında çalışmalarını güvenli şekilde yapacak. Yavuz sondaj gemisine Türk jetleri ve 2 fırkateyn eşlik ediyor.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:36
  1. Ankara
  2. Güney Kıbrıs Rum Kesimi
  3. doğu akdeniz
  4. akdeniz sondaj

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