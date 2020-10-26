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Aktüel Doğu Akdeniz'de 'Hücümbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri' icra edildi
Aktüel

Doğu Akdeniz'de 'Hücümbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri' icra edildi

Doğu Akdeniz'de Deniz Kuvvetlerine ait hücumbot ile Kara Kuvvetlerine ait taarruz helikopteriyle "Hücümbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri" icra edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 21:10:00 -
Doğu Akdeniz'de 'Hücümbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri' icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerine ait hücum botu ve Kara Kuvvetlerinin saldırı helikopteri ile Doğu Akdeniz'de "Saldırı-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimi" gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetlerimize ait hücum botu ve Kara Kuvvetlerimize ait saldırı helikopteri ile Doğu Akdeniz'de "Hücum Teknesi-Taarruz Helikopteri Ortak Eğitimi" gerçekleştirildi. 

Eğitimlerle ilgili fotoğraflar da paylaşımda yer aldı.

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