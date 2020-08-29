Doğu Akdeniz'de büyük panik! 'Üzerimizde tanımlayamadığımız yüzlerce cisim uçuyor'

Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerini korumak için Avrupa Birliği'nden gelen tehditlere aldırış etmeyen Türkiye, dengeleri değiştirdi. Bölgede Fransa'nın açık desteğini alan Yunanistan Türkiye'ye kafa tutmaya çalışıyor. Ancak, Fransız gemilerinin Türkiye'nin Navtex ilan ettiği alanda yaşadığı büyük sıkıntı Fransız ve BAE medyasında yer alan haberlerde ortaya çıktı.

Yunan gemisine müdahale edilmişti

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde bir Yuan savaş gemisi Doğu Akdeniz'de sismik araştırma yapan Oruç Reis gemimize tacizde bulunmuş, TCG Kemal Reis adlı fırkateynimiz tarafından engellenmişti. Yaşanan müdahale sonrası gemi aldığı hasardan dolayı tershaneye çekilmişti. Aynı gün Fransız gemisinin de bölgeden kaçtığı ortaya çıktı.

"Bütün sistemimizi kilitlediler"

Fransız ve BAE medyasında yer alan haberde, Navtex bölgesine giren bir Fransız savaş gemisinin telsiz konuşmalarına yer verildi. Bölgeye giren Fransız gemisi telsizden Yunan yetkililere seslenerek "Gemimizin bütün dijital göstergeleri kilitlendi. Navigasyonumuz çalışmıyor. Silah sistemlerimiz ‘off’ konumuna düştü" diye mesaj iletti.



Yunan hükümetinden klavuz isteyen Fransız gemisi diğer bir çağrısında ise “Üzerimizde tanımlayamadığımız yüzlerce cisim uçuyor. Bunların ne olduğunu anlayamıyoruz. Bütün sistemimizi kilitledi. Geminin bütün dijital sistemi kontrolümüzden çıktı. Bize kılavuz gönderin” çağrısında bulundu.