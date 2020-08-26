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Gündem Doğu Akdeniz tehlikeli hamle! 4 ülke Türkiye’nin dibinde tatbikat yapacak
Gündem

Doğu Akdeniz tehlikeli hamle! 4 ülke Türkiye’nin dibinde tatbikat yapacak

Türkiye’nin haklarından vazgeçmediği Doğu Akdeniz’de Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’tan gerilimi tırmandıracak skandal bir hamle geldi. 4 ülkeye ait orduların Türkiye’nin sondaj faaliyetleri gerçekleştirdiği bölgede ortak tatbikat düzenleyeceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 11:48:00 - 2020-08-26 11:49:00
Doğu Akdeniz tehlikeli hamle! 4 ülke Türkiye’nin dibinde tatbikat yapacak

Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim her geçen gün artıyor. Avrupa Birliği’nin desteğini arkasına alan Atina yönetimi şımarık tavırlarını sürdürürken Avrupalı devletler de tahrik siyasetini sürdürüyor.

Türkiye ve Yunanistan’ın karşılıklı Navtex restleşmesinin ardından tehlikeli bir hamle geldi. Türkiye’nin Akdeniz’deki meşru haklarından vazgeçmesini dayatan Avrupa, Yunanistan’a ağır silah satışını sürdürürken Atina’nın uluslararası hukuka aykırı olan uygulamalarını da görmezden geliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Almanya Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Yunanistan’ı açık bir dille uyarmış Türkiye’nin sondaj faaliyetlerini yürüttüğü bölgede yapılacak olan tahriklere misliyle karşılık verileceğini belirtmişti.

4 ülkeden ortak tatbikat

Fransa’dan yapılan açıklamaya göre Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 26-28 Ağustos tarihlerinde Doğu Akdeniz’de tatbikat yapacak.

Söz konusu açıklamada Fransa’nın ortak tatbikata 3 savaş uçağı ve helikopter yüklü 1 fırkateynle iştirak edeceği belirtildi.

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