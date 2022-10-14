Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansına personel alımı yapılıyor
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29 Mayıs 2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TR63 Bölgesinin (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan Uzman Personel alımı gerçekleştirecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının merkezi Hatay ili olup, Ajansın faaliyet alanlarını Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin herhangi birinde görevlendirilebilecektir.
Başvuru ve Sözlü Sınav Tarihleri
İlan Tarihi: 14 Ekim 2022
Başvuru Tarihleri: 03-15 Kasım 2022
Sözlü Sınava Katılacakların İlanı: 18 Kasım 2022
Sözlü Sınav Tarihi: Daha sonra ilan edilecektir.
Sınav Yeri: Doğu Akdeniz Kalkınma AjansıHaraparası Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Cad. 1. Tabakhane Sk. No:20 Antakya, HATAY
İletişim: [email protected] , [email protected]
İlan ve Sınav Sonuçları için: www.dogaka.gov.tr https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
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