Doğruların gözle görünmeyen orduları vardır

Sevim Çiçek/İSTANBUL

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a Kaşıkçı cinayetini için ‘para aldı, olayın üzerini kapatmak için’ diyor ya.. Ziyaret için gittiği İngiltere’deki yatırımcılara kendi ülkesini şikâyet edip ‘güven ortamı yok’ diyebilen bir ana muhalefet partisi başkanından ancak böyle bir açıklama beklenir. Rabbim ülkemize başka dert vermesin, CHP gibi bir muhalefet partimiz var.. Kılıçdaroğlu’nun ithamları üzerine, aklıma Japonya’da yaşanmış bir hikâye geldi. Adamın çapası kaybolmuş, çapasını aramaya başlamış ama bulamamış. Kim çaldı acaba? diye düşünürken tam oradan komşunun çocuğu geçiyormuş. Çocuğun arkasından bakmış, ’Kesin bu çaldı onda çalma potansiyeli var’ demiş.. Söylene söylene tarlaya varmış, bir de ne görsün çapa otların arasında duruyormuş.. Adam çapasını yapmış, ertesi gün olmuş adam o çocuğu yine görmüş, “ne kadar da tatlı bir çocuk, hiç bu hırsızlık yapacak birine benzemiyor” demiş..

Yani demem o ki insan nasıl bakarsa öyle görür.. Kılıçdaroğlu devletin paralarını yemeye alışmış olmalı ki herkesi de yiyor zannediyor.. SSK’yı batırdı, devletin malı olan İş Bankası’nı ve Şişe Cam’daki hisseleri CHP yiyor.. Dolayısıyla da böyle düşünmesi gayet normal.. Kılıçdaroğlu, gündemi değiştirerek İş Bankası’nın devrini unutturmak ve kamuoyu oluşturup hedef şaşırtmak istiyor… Her şey ortada..

Açık ve net görülüyor ki..

Danıştay’ın kararı etkili bir zihniyetin faaliyetidir.. Belki de Danıştay’da ya kriptolar var veya bunlara şantaj yapılıyordur.. Kimseyi suçlamak, zan altında bırakmak niyetinde değilim ama şunu da sormadan geçemeyeceğim; Ey Danıştay!

Beş yıl neden beklediniz? Hadi beş yıl beklediniz bu kararı nisan ayında verdiniz neden tam da Kaşıkçı cinayetinin işlendiği ve yine Erdoğan’ın “İş Bankası Hazine’ye devredilmelidir” dedikten sonra açıkladınız. Kimse kusura bakmasın ben öküzün altında buzağı ararım.. Ant üzerinden Eminağaoğlu ‘Ezan da Türkçe okutulsun’ dedi.

Hangi güruh zihniyetten cesaret aldı ve maksat neydi?

Aklıma Menderes’e yapılan darbe geldi. Adnan Menderes iktidara gelince Ezanı aslına döndürmüştü. İş Bankası ile Adnan Menderes ne alaka diye bilirsiniz aslında çok ilgili. Menderes Başbakan olunca CHP’deki İş Bankası hisselerini Hazine’ye devretmiş.. Ne yazık ki Menderes’e darbe yapılıp asıldıktan sonra darbe yapanlar, çok ilginçtir ki, İş Bankası’nın Hazine’ye devredilen hisseleri CHP’ye geri iade ediyor. Birileri İş Bankası’nı bize unutturmak istiyor.. Demem o ki oyun büyük! Evet gelelim asıl meseleye. Hilafet yıkılmasın diye Hindistan’dan, Bangladeş’ten, Mısır’dan, Filistin’den, Özbekistan’dan gelen 600 bin Sterlin olduğu söylenen, Hilafete yapılan yardım paralarıyla “Kurtuluş Mücadelesi” sonrası 1924 İş Bankası kuruldu ve bu bankanın hisseleri babasının malıymış gibi bir partiye peşkeş çekildi. Adına da “miras” dediler.

AK Parti’ye hırsız diyenler hilafete yapılan yardım parasını alıp bir güzel nemalanıyor..

Ey CHP! Devletin, milletin malı ne zamandan beri sizin oldu?

Devletin, milletin paralarını zimmetine geçirenler hırsız değil, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan hırsız öyle mi? Şaka gibi!

Kılıçdaroğu Katar’dan, Türkiye’ye uçak hibe edilen uçağın iade edilmesi gerektiğini belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti devleti bir şeyhten hibe alacak kadar küçülmemeli” diyor.

Erdoğan’a ahlak dersi vermeye kalkıyor..

Kılıçdaroğlu, mesele İş Bankası olunca, mesele kendi çıkarları olunca devletin, milletin malı olan İş Bankası’nın üzerine çöktüklerini unutmuş olmalılar ki CHP’den üst üste küstah açıklamalar geliyor. Anayasa’ya, yasaya, ahlaka aykırı. Erdoğan’a küstahça cevap veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Direniriz, şaşırtırız, pişman ederiz” dedi.

Şunu merak ediyorum; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı’nı tehdit etme cesaretini nereden ve kimden alıyor? CHP “direniriz ve şaşırtırız” diyerek ne demek istiyor? Özgür Özel’den sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerinin Hazine’ye devri ile ilgili “CHP olarak direniriz” diyor.

Yani, “Meclis’ten çıkacak olan karar CHP için yok hükmündedir” diyor. Zira Erdoğan’a ahlak dersi vermeye çalışan Kılıçdaroğu, devredilecek olan İş Bankası, milletin aklında soru işareti olarak kalmamalı. Doğruların gözle görünmeyen orduları vardır, Nemrud’un ateşine su taşıyan karınca misali…