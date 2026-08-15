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Ekonomi Doğrudan yatırımın lideri Hollanda
Ekonomi

Doğrudan yatırımın lideri Hollanda

Yeniakit Publisher
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Doğrudan yatırımın lideri Hollanda

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 13 Ağustos 2026’da açıkladığı Ödemeler Dengesi İstatistiklerinden derlediği verilere göre, Türkiye’ye Haziran 2026’da 210 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi gerçekleşti. Böylece yılın ilk 6 ayında toplam UDY 4,2 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 2025’in aynı dönemine göre yüzde 31 düşüşe işaret ederken, 2003’ten bu yana Türkiye’ye gelen toplam UDY 292 milyar doları aştı.

İlk yarıdaki UDY’nin 3,7 milyar doları yatırım sermayesi, 1,7 milyar doları borçlanma araçları ve 1,3 milyar doları yabancılara gayrimenkul satışı yoluyla gerçekleşti. Yatırım tasfiyelerinin 2,4 milyar dolarlık aşağı yönlü etkisi toplam UDY’deki düşüşün temel nedeni olurken, yatırım sermayesi yalnızca yüzde 6 geriledi. Yatırım sermayesi girişlerinde 847 milyon dolarla toptan ve perakende ticaret yüzde 23 payla ilk sırada yer aldı. Bilgi ve iletişim yüzde 13, finans ve sigorta ise yüzde 12 pay aldı. İlk yarıda yatırımlarda en büyük kaynak ülke yüzde 23 ile Hollanda olurken, Almanya ve ABD yüzde 15’er, Birleşik Krallık yüzde 11, Birleşik Arap Emirlikleri ise yüzde 10 pay aldı. AB-27 ülkelerinin toplam yatırımlardaki payı yüzde 52 olarak gerçekleşti.

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