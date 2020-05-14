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Aktüel

Doğru’dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 10:31:00 -
Doğru’dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Gaziantep’in Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru, mesajında çiftçilerin ülkemizin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde, soframıza ulaşan ekmeğin, meyvenin, sebzenin üretiminde alın teri dökerek yoğun emek sarf eden kesimlerin başında geldiğini söyledi. Geçimini topraktan sağlayan, topraktan aldığı ürüne değer katarak onu bizlere ulaştıran çiftçilerin emeğinin kutsal olduğunu belirten Doğru, "Çiftçinin aklında sadece üretmek, üreterek bu ülkenin topraklarına değer katmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktan başka bir gayesi yoktur. Dünya genelindeki milyonlarca çiftçiye atfedilmiş ve tüm dünyada kutlanan bir gün olan "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlu olsun. Türkiye’nin önemli sarımsak üretim merkezi ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin tahıl ambarı olarak bilinen Araban Ovası’nın bereketli topraklarında dünyanın en kaliteli makarnalık sert buğdayını, ünü ülke sınırlarını aşan meşhur Araban sarımsağını, makarnalık sert buğdaydan yapılarak Arap ülkelerine ihraç edilen firiğini, meşhur Araban karpuzunu, bölgenin en kaliteli pamuğunu ve çeşitli tarım ürünlerini üreten Arabanlı çiftçilerin ’14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyor" ifadelerini kullandı.

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