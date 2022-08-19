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İSLAM "Doğru tesettür nasıl olmalı?" sorusunu cevapladı, 'kadın düşmanı' ilan edildi!
İSLAM

"Doğru tesettür nasıl olmalı?" sorusunu cevapladı, 'kadın düşmanı' ilan edildi!

Diyanet İşleri Başkanlığı Din işleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt, kadınların doğru tesettürünün nasıl olması gerektiğini anlatınca, malum çevreler tarafından "kadın düşmanı" ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 13:06:00 - 2022-08-19 21:24:43
"Doğru tesettür nasıl olmalı?" sorusunu cevapladı, 'kadın düşmanı' ilan edildi!

 Yeniakit.com.tr 

Diyanet TV canlı yayınında konuşan Din işleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt, bir izleyiciden gelen "Doğru tesettür nasıl olmalı?" sorusunu cevapladı.

Tesettürün örtünmek olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Bir kadının; yabancılara yani kendisine nikâh düşen yabancı kişilere karşı el, yüz ve ayak dışındaki yerlerini kapatması gerekiyor. Örtünmek dini bir vecibe. Allah’ın bir emri" dedi.

'Kadın düşmanı' ilan ettiler!

Kadınların vücut hatlarını belli edecek kıyafetler giymemesi gerektiğini vurgulayan İdris Bozkurt, şöyle devam etti:

Hepimiz kabul edelim, pantolon dediğimiz şeyler, daracık şeyler oluyor, hele hele kadınlarımızda. Toplumun huzuruna onunla çıkmak tasvip edilir şeyler değil. Dini kuralların ihlalidir.

Müslüman kadınlara uyarıda bulunan İdris Bozkurt, yobaz laikçilerin hedefi oldu. Birçok medya kuruluşu, Bozkurt'u "kadın düşmanı" ilan etti.

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Yorumlar

mert

Allah razı olsun Hocam korkmadan doğruları söylemişsiniz.
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