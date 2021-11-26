Doğru sözü söylerken bile, pislik saçıyorlar! Leman Sam'dan mide bulandıran 'Boji' değerlendirmesi

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İstanbul'da toplu taşıma araçlarına binme alışkanlığı olup, belediye yetkilileri tarafından da engellenmeyen "Boji" adlı köpek için "tramvaya pisledi" denmiş, ancak bunun doğru olmadığı ortaya çıkmıştı.

"Boji" hakkında yaşanan olay, Habertürk canlı yayınında değerlendirildi. Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Leman Sam, kullandığı ifadelerle "pis" dünyasını gözler önüne serdi.

Leman Sam, "Boji" hakkındaki olaya ilişkin değerlendirmesine, "Ben de bir hayvanım. Kendimi hayvanların safında görüyorum." diyerek başladı.

'Kaşıkla çocuk (köpek) dışkısı yedirirdim'

Leman Sam, Boji için "tramvaya pisliyor" diyen şahsı eleştirirken kullandığı ifadelerle mide bulandırdı:

"İyi ki kamera varmış. Burada da söylemek istiyorum. Gerçekten o adamı yakalayıp bir barınağa götürüp elimde bir kaşıkla, çocukların (köpeklerin) dışkılarını yedirmek isterdim."