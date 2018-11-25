Doğru kitap-doğru yazar seç!

Doğru kitap seçiminin bir bakıma doğru yazar seçimi olduğunu bil. Çünkü düşünce kitapları, yazarından bağımsız değildir. Eser sahibinin dünya görüşü, hayata bakışı, yaşantısı, varsa zaafları ve yanlışları esere yansıyacaktır. Dünyanın en iyi nutuklarının derlendiği bir hitabet kitabını bitir. Bu senin topluluk karşısındaki konuşma becerine olumlu katkı yapacaktır. Zaman zaman büyük adamların ibretli hayat mücadelelerini anlatan kitapları oku ve bunlardan kendine dersler çıkar. Temel kaynaklar başta olmak üzere her zaman müracaat edebileceğin bir kütüphaneye sahip ol. İyi seçilmiş bir kitap koleksiyonu hakiki bir üniversite niteliğindedir. Kütüphanendeki kitaplarını kimseye ödünç olarak vermemeyi prensip edin. Çünkü tecrübe ile sabittir ki, kitaplar ödünç verildiklerinde çok acı çekerler. Öylesine kırılırlar ki bir daha geri dönmezler. Kutsal bir eylem olan kitap okumalarını daha verimli kılmak için kendine has bir program geliştir. Zihnen rahat ve huzurlu olduğun sabahın bereketli vaktinde konsantrasyon isteyen ağır metinleri, kısa veya uzun yolculuklarında ciddi yoğunluk gerektirmeyen hafif metinleri okumak denenmiş ve başarılı netice alınmış tercihlerdir.