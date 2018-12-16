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Doğru ısınma için ne yapmak gerekiyor?

Har vurup harman savuran ülkeler sokaklara dökülüyor. İbret almalıyız!

16 Aralık 2018 Pazar 16:11
Doğru ısınma için ne yapmak gerekiyor?


Oturma odanızın sıcaklığının 20°C, yatak odanızın sıcaklığının ise 17°C’den fazla olmasına müsaade etmeyiniz. Odada 1°C’lik sıcaklık düşürme % 5’lik yakıt tasarrufu demektir.

Sadece kullandığınız odaları ısıtmanızda fayda var.

İhtiyacınız yoksa ısıtıcıyı açmayınız. Hafta sonları veya tatil günleri evinizden ayrılıyorsanız ısıtıcınızı veya kombinizi kapatınız. Boş daireyi ısıtmak israftır.

Isıtıcınızın veya radyatörlerinizin önüne kesinlikle eşya koymayınız. Sıcak hava hareketini önlemeyiniz. Aksi durumda, ısınmak için daha fazla enerji harcarsınız.

Pencerelerinizden güneş çekildiği zaman ısının kaçmasını önlemek için perdelerinizi kapatınız. Kapalı ve uygun perdeler pencerelerden ısı kaybını %25 oranında önler.

Perdeler radyatörlerin üzerini örtmemelidir.

Kış aylarında dış kapı ve pencereleri rastgele açmayınız. Dış kapı ve pencereleri açtığınız zaman hemen kapatmayı unutmayınız.

Kış aylarında pencereye güneş ışınları değdiği zaman perdeleri açınız. Bu durum güneş enerjisi ile evinizin ısınmasına yardımcı olur. Güneş çekildikten sonra perdeleri mutlaka kapatınız.

Radyatör bağlantı borularının su sızdırıp sızdırmadığını kontrol ediniz. Sızıntıları hemen tamir ediniz/ettiriniz.

Gündüzleri odanızı havalandırmak istediğinizde, bütün pencereleri aynı anda açınız. Odanızı yarım saat kadar havalandırdıktan sonra pencereleri tekrar kapatınız. Bu esnada ısıtıcınız da mutlaka kapalı olsun.

Pencerelerinizin camlarını mutlaka çift cam yaptırınız.

Bütün dış kapı ve pencerelerinizi hava sızdırmaz hale getiriniz. Zira havayı ısıtmaya gücünüz yetmez.

Radyatörlerinizin arkasına yansıtıcı koyunuz. Böylece radyatör başına yılda 6 dolar kazanırsınız. Alüminyum kaplı yalıtım levhası ile bunu sağlamanız mümkündür.

Güneşli havalarda pencerelerinizi temizleyiniz. Bu durum evinizin ısınmasına yardımcı olur.

Evinizde ısıtıcınızı çalıştırmadığınız zaman baca damperini kapalı tutunuz.

Isıtıcılar evdeki enerjinin %45’ini tüketir.

Kış aylarında radyatörün üzerine mermer ve çamaşır gibi herhangi bir malzeme kesinlikle koymayınız. Radyatörün üzerinde çamaşır kurutmayınız.

Kış aylarında odalarda kesinlikle çamaşır kurutmayınız. Odalarınız buhar içindeki zararlı gazlarla dolar.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 16:15
  1. ısınma
  2. doğru ısınma

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