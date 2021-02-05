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Ekonomi Dogecoin nedir? Dogecoin kaç TL? Dogecoin nasıl alınır?
Ekonomi

Dogecoin nedir? Dogecoin kaç TL? Dogecoin nasıl alınır?

Elon Musk tarafından sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşım Dogecoin'i gündeme taşıdı. Dogecoin mesajları paylaşım sonrasında bazı vatandaşlar ise Dogecoin nedir? Sorusunu merak ederken, Dogecoin’i bilenler ise Dogecoin kaç TL, fiyatı ne kadar? Sorularını araştırıyorlar. İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-05 20:02:00 -
Dogecoin nedir? Dogecoin kaç TL? Dogecoin nasıl alınır?

Son zamanlarda sosyal medyada gündem olan kripto para birimi olan Dogecoin merak ediliyor. Dogecoin nedir? Dogecoin kaç TL? Dogecoin nasıl alınır? İşte merak edilenler…

Dijital para birimleri hakkında yaptığı çalışmalar ile bilinen Adobe’nin yazılım mühendisi olan Jackson Palmer tarafından ortaklaşa olarak kuruldu. Öncelikli hedefleri ise tartışmalı konulardan uzak durmak. Bir kripto para olan Dogecoin, resmi olarak 6 Aralık 2013'te piyasaya girdi ve ilk bir ay içinde Dogecoin.com resmi sitesinde bir milyondan fazla kişinin ziyaretine uğradı.

Ocak 2014'te Dogecoin'in işlem hacmi, Bitcoin de dahil olmak üzere tüm kripto para birimlerinin toplamını kısa zamanda geride bıraktı fakat piyasa değeri olarak Bitcoin'in çok gerisinde kaldı.

7 Ocak 2018 tarihinde Dogecoin, 0,017 dolar seviyesine ulaştı ve toplam piyasa kapitalizasyonunu 2 milyar USD'ye doğru yaklaştı.

Dogecoin kaç tl?

1 DOGECOİN 0,3568 TL

Hacim: 3.304.272.485
Alış/Satış: 0,3535 / 0,3560
Gün Aralığı: 0,2010 - 0,4200

Dogecoin nasıl alınır?

Dogecoin sahibi olmak için yerli kripto para birimi borsalarında bulunmanız gerekmektedir. Herhangi bir yerli kripto para birimi borsalarında hesap oluşturmanın akabinde yatırım işlemlerini yapmaya başlayabilirsiniz. Hesabınıza EFT, Havale veya Papara ile para yatırıp hesabınızdaki para ile Dogecoin alabilirsiniz.

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