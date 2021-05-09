Dogecoin düştü mü? Dogecoin değeri ne kadar? Dogecoin ne kadar?

Tesla ve SpaceX’in kurucusu, milyarder iş adamı Elon Musk, son dönemde kripto paralara verdiği destekle adından söz ettiriyor. Twitter üzerinden Dogecoin ile ilgili attığı tweetler bu kripto para biriminin hızla yükselmesinde etkili olmuştu. Her hafta farklı bir ünlünün ev sahipliği yaptığı Saturday Night Live adlı popüler talk show programında sunuculuk yapan Elon Musk, program öncesi attığı tweet’le hem programa hem de Dogecoin'e gönderme yapmıştı. Bu nedenle gözler Musk’ın, SNL’de yeniden Dogecoin ile ilgili bir söz söyleyip söylemeyeceğindeydi. Musk’ın programda Dogecoin skeci yapmasının Dogecoin fiyatlarına yansıyacağı düşünülüyordu.

Elon Musk'dan Dogecoin açıklaması

Elon Musk, dün akşam yayınlanan programın açılış konuşmasında, iş dünyasını fırtınaya sürükleyen kripto para birimine atıfta bulundu. Dogecoin 2013'te bir şaka olarak piyasaya sürülmüş ve Doge'un değeri, Elon Musk Aralık 2020'de onu onayladıktan sonra önemli ölçüde artmıştı. Bu kripto para birimi, SNL çıkışından önce büyük bir artış yaşadı. Elon Musk, her şeyin nasıl bir internet şakası olarak başladığını ve nasıl yeni parayla takas edilebilecek değerli bir kripto para birimi haline geldiğini açıkladı. Ancak anlamakta güçlük çeken komedyen Che, Musk’tan defalarca açıklamasını istedi.

Dogecoin düştü mü?

Musk’ın Saturday Night Live’da açıklama yaptığı sırada ise Dogecoin’in çok ciddi değer kaybetmesi dikkat çekti. Musk’ın TV programına çıktığı sırada Dogecoin yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti. Musk'ın şova katılmasından önce 73 sentin üzerine çıkarak rekor kıran Dogecoin'de beklenen 1 dolarlık seviyesi gelmedi. Program esnasında değer kaybeden Dogecoin, program sona erdiğinde yaklaşık 0,56 doları gördü.

Dogecoin ne kadar yükseldi?

ABD basını, Musk’ın ekrandan ayrıldıktan sonra Dogecoin’in değerinin arttığını vurguladı. Musk’ın yayını bittikten sonra Dogecoin’in değeri programın başındaki değerden yaklaşık yüzde 17 arttı.