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Doğancan Akkaya, Talasgücü Belediyespor’da

Talasgücü Belediyespor dış transferde Manavgat Belediyespor forması giyen savunma oyuncusu Doğancan Akkaya’yı transfer etti.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:43
Doğancan Akkaya, Talasgücü Belediyespor’da

Talasgücü Belediyespor dış transferde Manavgat Belediyespor forması giyen savunma oyuncusu Doğancan Akkaya’yı transfer etti.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor’da bir transfer daha. Yeni sezon hazırlıklarına bugün start verecek olan Sarı-Lacivertliler geçen sezon Antalya Manavgat Belediyespor forması giyen1992 doğumlu Doğancan Akkaya’yı kadrosuna kattı. Manavgat Belediyespor’da geçen sezon 8 maçta forma giyen Doğancan Akkaya, yeni sezonda Talasgücü Belediyespor forması giyecek.


Futbolculuk kariyerine Yeniçağaspor’da başlayan Doğancan Akkaya, sırasıyla Boluspor, Sandıklıspor, Büyükşehir Belediye Vanspor, Kayseri Şekerspor, İstanbul Bağcılarspor, Elazığ Belediyespor, Osmaniyespor, Nevşehirspor ve geçen sezon Manavgat Belediyespor takımlarında forma giydi.


Öte yandan Doğancan Akkaya, 2014-2015 sezonunda Kayseri Şekerspor forması giydi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:43
  1. doğa

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