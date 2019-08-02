Doğan Kasadolu’nu HSK haklı buldu

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Türkiye’nin altını oymak isteyen karanlık odaklara karşı verdiği mücadele ile tanınan Musevi işadamı Doğan Kasadolu, bu sefer HSK'nın kapısını çaldı. Kasadolu, HSK'nın Fetullahçı Terör Örgütü üyesi bazı hakim ve savcılar hakkında yürüttüğü soruşturmaya müdahil olmak istediğini belirtti. Kasadolu’nun, müdahil olmak için başvurduğu belgeleri inceleyen HSK, talebin olumlu karşılanmasına hükmetti.Zekeriya Öz, Cihan Kansız ve Fikret Seçen gibi FETÖ’nün yargı ayağının önemli isimlerine yönelik soruşturmalarını büyük bir titizlikle yürüten HSK, Kasadolu’nun sunduğu verileri halihazırda devam eden adli süreçle birleştirdi.

Doğan Kasadolu davaya müdahil oldu

2006 yılından başlattığı Fetullahçılara yönelik kapsamlı çalışmasını yargıya taşıma kararı alan Doğan Kasadolu, yüzlerce sayfalık belge ve dokümanları adli makamlara sundu. 27 Temmuz 2016, 21 Eylül 2016 ve 12 Ocak 2018 tarihli 3 farklı dilekçeyi inceleyen HSK, önemli bir karara imza attı. Musevi asıllı işadamı Kasadolu’nun, FETÖ’cü alçaklar aleyhine hazırladığı dosya, HSK tarafından dikkate değer bulundu ve sürece dahil edilmesinin önünü açtı. Uzun yıllar süren titiz bir çalışmanın ürünü olan ve FETÖ’cü hainlerin yargıya olan güveni azaltmak için yaptığı sabotajları belgeleriyle birlikte dosyalayan Kasadolu, soruşturmayı yürütenlerin elini kuvvetlendirecek çok sayıda doneyi yetkili kurumlara iletti. Kasadolu’nun iddialarını araştırmaya değer bulan HSK’dan dosyaların birleştirilmesi yönünde karar çıktı.

Karar yazısı gönderildi

Milli birliğimize ve beraberliğimize kast eden yapılara karşı amansız tutumuyla bilinen Kasadolu’nun örnek mücadelesi taktir topladı. FETÖ’cü alçaklara yönelik çok titiz bir çalışma yürüten HSK’nın, Kasadolu’nun hazırladığı dosyayı kayda değer bulması ise sunulan donelerin ne kadar kuvvetli olduğunu gözler önüne serdi.

HSK’dan Kasadolu’ya gelen yazıda, dosyada ismi geçen FETÖ’cü alçakların meslekten atıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Haklarında ‘FETÖ/PYD terör örgütü üyesi olduğu iddiasına yönelik olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nin 2016/7900 sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verildiği ve bu iddia yönünden halen kurul müfettişi tarafından soruşturmaya devam olunduğu hususlarında bilgi edinilmesini rica ederim.”