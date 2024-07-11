Doğan Aydal da FETÖ borazanı oldu

ABD kucağındaki FETÖ’nün 2013’ten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki iddialarının tamamı çürüdü. Onlardan en meşhuru, Erdoğan’ın yurt dışına kaçacağı yönündeki skandal iftiraydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için “kaçacak” diyen FETÖ’cü hainlerin tamamı Türkiye’den kaçmak, sığıntı olarak yurt dışında yaşamak zorunda kaldı.

FETÖ’nün bu iddiası başta CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefet liderleri tarafından da utanmadan kullanılmıştı.

FETÖ’nün ve Kılıçdaroğlu’nun kullandığı ancak boşa çıkan bu rezil iftira yine ortaya atıldı. Bu kez Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Doğan Aydal aynı söylemi kullandı.