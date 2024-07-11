Doğan Aydal da FETÖ borazanı oldu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki ifadeleri tepki çekti.
ABD kucağındaki FETÖ’nün 2013’ten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki iddialarının tamamı çürüdü. Onlardan en meşhuru, Erdoğan’ın yurt dışına kaçacağı yönündeki skandal iftiraydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için “kaçacak” diyen FETÖ’cü hainlerin tamamı Türkiye’den kaçmak, sığıntı olarak yurt dışında yaşamak zorunda kaldı.
FETÖ’nün bu iddiası başta CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefet liderleri tarafından da utanmadan kullanılmıştı.
FETÖ’nün ve Kılıçdaroğlu’nun kullandığı ancak boşa çıkan bu rezil iftira yine ortaya atıldı. Bu kez Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Doğan Aydal aynı söylemi kullandı.
Aydal, Halk TV’de, Gündem Özel canlı yayınında konuştu. İsmail Saymaz’ı bile şaşırtan ifadeler kullanan Aydal, “Anayasa değişmezse Erdoğan’ın Amerika’ya gideceğini düşünüyorum” dedi. Erdoğan’a yıllarca aynı iftirayı atanların Amerika’ya gitmek zorunda kaldığını görmezden gelen Doğan Aydal büyük tepkiye neden oldu.
Programda hazır bulunan İsmail Saymaz, “Erdoğan ile siyaseten karşı olabiliriz, eleştirebiliriz, ama ne yapıp yapmayacağını bilmeniz gerekir. Erdoğan'ı sevmemek başka bir şey onun yapmayacağı şeyi söylemek başka bir şey. Erdoğan bu ülkeden gitmez, ihtimal vermiyorum” ifadelerini kullandı.
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