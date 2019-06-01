0553 313 94 23

Doğaltaş sektörü fuarların meyvelerini toplamaya başladı

Ege Maden İhracatçıları Birliği, bu yıl 25.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:51
Doğaltaş sektörü fuarların meyvelerini toplamaya başladı

Ege Maden İhracatçıları Birliği, bu yıl 25. kez düzenlenen ve alanında dünyanın en büyük iki fuarından biri konumunda olan İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı olarak Ticaret Bakanlığı desteği ile yürüttüğü URGE Projesi kapsamında gerçekleştirdiği alım heyeti organizasyonunun meyvelerini toplamaya başladı.



Yaklaşık 25 ülkeden 200’den fazla firmanın katıldığı Alım Heyeti Organizasyonu’nda, Türk firmaları 200’ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Organizasyonun doğaltaş ihracatına etkisi ihracat rakamlarına hemen yansıdı. Hindistan’a yüzde 62, Mısır’a yüzde 73, Bulgaristan’a yüzde 63, ABD’ye yüzde 38 oranında artış yaşandı.




Ticaret Bakanlığı desteği ve Ege Maden İhracatçıları Birliği koordinasyonunda Ticaret Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı URGE Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Tebliği çerçevesinde yürüttüğü “İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi Projesi” kapsamında yürütülmekte olan Fuar İzmir Yerleşkesi Buyers Lounge alanında düzenlenen ikili iş görüşmelerine Dünya’nın dört bir yanından ithalatçı firmalar katıldı.



Türk doğaltaş sektörünün 2018 yılını 1,9 milyar dolar ihracat rakamıyla geride bıraktığını belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, “Bugün 2 milyar dolar seviyesinde olan ihracatımızı kısa sürede katma değerli ürünlere yoğunlaşarak cumhuriyetimizin 100. Yılında 7 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda yürüttüğümüz URGE projemiz kapsamında özellikle katma değeri yüksek işlenmiş doğaltaş başta olmak üzere tüm doğaltaş ürünleri ihracatını artırmak için 2017 yılından beri faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Katılımcı firmalarımıza bugüne kadar eğitimlerin yanı sıra İngiltere ve Avustralya’ya yönelik pazarlama faaliyetleri gerçekleştirerek de ihracatlarına destek olmaya çalıştık. Marble fuarı ile eşzamanlı düzenlediğimiz alım heyeti organizasyonu ile de bir taşla iki kuş vurduğumuza inanıyorum. 25 ülkeden 200’den fazla alıcıyı URGE firmalarımızla bir araya getirip hem yeni işbirliği fırsatları yaratmaları için bir platform oluşturduk hem de ülkemize gelen yabancı firma temsilcilerine Türk doğaltaşının çeşitlerini bir arada gösterme, tanıtma fırsatı bulduk” dedi.



Hindistan, Mısır, Bulgaristan ve ABD’ye ihracatta büyük artış


Alım heyetinin doğaltaş ihracat rakamlarına da olumlu etkisinin hemen hissedildiğini belirten Kaya “Alım heyetimize Amerika, Çin Hindistan, Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden katılımcıyı davet ettik. Bu ülkelere ihracatımıza baktığımızda Ocak-Mart dönemine kıyasla Ocak-Nisan döneminde sıçrama olduğunu görüyoruz; değer bazında Hindistan’a yüzde 62, Mısır’a yüzde 73, Bulgaristan’a yüzde 63, ABD’ye yüzde 38 oranında artış yaşandı. Toplam ihracatımız da yine artış göstererek aynı dönemde yüzde 45 oranında yükseldi” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:51
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zabıtadan Ramazan Bayramı öncesi denetim
    1. Zabıtadan Ramazan Bayramı öncesi..
    2. Başkan Öz’e sürpriz ziyaret
    3. İBB Şehir Hatlarında toplu sözleşme
    4. Belediye binasının yazısı değiştirildi
    5. Gebelik tümörü nedir?
    6. "Orhan Kemal bir umudun yazarıdır"
    7. Mahkûm çocukları sağlık taramasından..
    8. Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma..
    9. Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ..
    10. YTB’nin “Yurt dışı genç liderler..
    11. Dualarımı kabul eyle Allah’ım
    12. Bilecik’te 8 hakim ve savcının görev..
    13. Başkan Ocak, belediye personeli ile..
    14. Tepebaşı ailesi bayramlaştı
    15. Aşkın Polat: “Bayramda, tatilcilerin..
    16. Zabıtadan bayram denetimi
    17. Çevre Çocuk Meclisi kapanış toplantısı..
    18. Muş’ta bayram pazarı kuruldu
    19. Benzin istasyonundaki pompalı tüfekli..
    20. Ay-yıldızın altında dua buluşması
    21. Başkan Sever, TÜBİTAK Bilim Fuarı’na..
    22. Otobüste yolcular yumruk yumruğa..
    23. Kedilere mama vereyim derken 3 metre..
    24. Büyükşehir Bayrama Hazır
    25. Drift yapan sürücüye 9 bin 524 TL para..
    26. Çaycuma’da Kadir Gecesi özel programı
    27. Okul bahçesinde uluslararası iftar
    28. Kaymakam Duru Kabaklı Mahallesini..
    29. Hacılar’da Yaşlılara Evde Temizlik..
    30. Rektör Uzun’un bayram mesajı
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti