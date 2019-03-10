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Doğaltaş sektörü Çin pazarında atağını sürdürecek

Türk doğaltaş sektöründe, en büyük ihraç pazarı Çin’de 150 firma ile katıldığı Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nın son günü 4 Türk ihracatçısının gözaltına alınmasının üzüntüsü yaşanıyor.

10 Mart 2019 Pazar 14:34
Doğaltaş sektörü Çin pazarında atağını sürdürecek

Türk doğaltaş sektöründe, en büyük ihraç pazarı Çin’de 150 firma ile katıldığı Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nın son günü 4 Türk ihracatçısının gözaltına alınmasının üzüntüsü yaşanıyor.


Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu gerçekleştiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Türkiye’nin Çin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen’in ilk andan itibaren yanlarında olduğunu, Türkiye’nin Guanco Başkonsolosu Melih Bora Kerimoğlu’nun Xiamen’e gönderdiğini, Türk Büyükelçiliğinin teyakkuz halinde olduğunu kaydetti.



Çok başarılı bir fuar geçirdik


Çin’in doğaltaş ithalatının gerilediği bir dönemde Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’na 150 Türk firması ile gittiklerini hatırlatan EMİB Başkanı Kaya, "Özellikle işlenmiş ürüne yönelik büyük bir ilgi ve talep vardı. Beklentilerin çok üzerinde, başarılı geçen fuarın son günü 4 Türk mermer ihracatçısının göz altına alınmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Şu anda bir netlik yok, Pazartesi günü resmin daha net ortaya çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.



Çin polisinin fuar boyunca fuar alanında firmaları rahatsız edecek hiçbir tutumunun olmadığının altını çizen EMİB Başkanı Kaya, şöyle devam etti: "Türk firmaları güvenlik açısından hiçbir sorun yaşamadı. Çin, Türk doğaltaş sektörünün en büyük ihraç pazarı. Yüzlerce firmamız Çin’e uzun yıllardır milyarlarca dolarlık ihracat yaptı, bundan sonra yasalara uygun şekilde ihracat yapmaya devam edecek. Bu olayın sektörümüzün Çin pazarındaki ilişkilerine zarar vermeyeceğine inanıyoruz. Çinli müşterilerimizi 27-30 Mart 2019 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek olan İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nda ağırlamak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."



Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’na katılan 150 Türk firmasının yetkilileri fuar sonrası sorun yaşamadan Türkiye’ye dönüşlerini gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 14:34
  1. doğa

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