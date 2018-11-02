Doğalı varken kimyasalına neden para veresiniz..

Biraz gelir seviyesi iyi olanlar kozmetikçilerin bakım seti diye sunduğu kimyasallara 500 liradan başlayıp 1000 ve hatta çok çok daha üzerinde rakamlar ödüyorlar. Daha mütevazı olanlar 50’şer, 100’er liradan kozmetik kremlere para saçmakta. İşin kötüsü, bu aldıkları ile daha sonra başları derde girmekte. Ciltleri alerji yapıp, sivilcelere boğulanları mı istersiniz, yoksa elim yüzüm kabardı diye yakınanları mı? Hadi bu defa doktorlara koşuyorlar. Aldıkları sözde “bakım setleri” ellerinde kalakalıyor.

Ambalajlarına, reklamlarına aldanarak kozmetik ürünlerle başınız derde girmesin. İşte bahardayız. Yakında meyveler bir bir sökün edecek. Allah’ın bahşettiği nimetlerden faydalanmayı tercih edin, kârlı çıkın.

Bakın size birkaç misal:

Kuru ciltler için şeftaliden faydalanın: Büyükçe, olgun bir şeftali çatalla iyice ezin, içine 2 kaşık bal ekleyin, iyice karıştırıp yüzünüze sürün. 15 dakika bekleyip temizleyin.

Yağlı ciltler için çilek ve maydonoz suyu faydalıdır: 4 olgun çileği çatalla ezip, çırpılmış yumurta akı ve birkaç damla gül suyu ile karıştırarak yüzünüze sürün. 15 dakika bekletin ve ardından maydanoz suyu ile durulayın.

Kayısı ve bal her cilde tazelik verir: Miksere iyice yıkanmış bir kayısı, bir kaşık yoğurt ve bir kaşık bal koyun. Püre haline gelinceye kadar çırpın ve yüzünüze sürüp 15 dakika bekletip yıkayın.

Balın saf zeytinyağı veya mısırözü ile karışımları: Bir çorba kaşığı bal, bir kaşık mısırözü yağı veya yarım kaşık saf zeytinyağı ile karıştırın. Eğer cildiniz yağlı ise yarım kaşık limon suyu ilave edin. Kuru bir cilde sahipseniz evigen ampul gibi bir E vitamini damlası ilave edin.

Tüm ciltler için bahar bakımı: Buharla açılmış cilde uygulanmak üzere 1 yemek kaşığı papatya, 1 yemek kaşığı yulaf, 1 yemek kaşığı bal, 1 bardak kaynamış su hazırlayacaksınız. 1 bardak kaynamış suyun içine, bir yemek kaşığı papatyayı atıp 20 dakika demlendirin ve süzün. Porselen bir kâseye bir yemek kaşığı yulafı, bir yemek kaşığı balı ve krem olacak kadar papatya suyunu ilave edip karıştırın. Cildinize sürüp 10-15 dakika bekleyin. Hafifçe ovarak çıkartın. Böylece cildinizdeki ölü hücrelerden kurtulmuş olacaksınız. Önce ılık ve ardından soğuk su ile iyice temizlenin.

Besleyici, pürüzleri giderici olarak muz ve yoğurt karışımı: 1 adet muz, 1 yemek kaşığı yoğurt. Muz çatalla iyice ezilir, yoğurt ilave edilip karıştırılır. Yüze ve boyuna sürülüp 20- 30 dakika bekletilip süt ile silinerek temizlenir.