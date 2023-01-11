Doğalgazla ilgili bir müjde daha geldi! Bu gelişme, Batı'yı deliye döndürecek

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin'le yaptığı söyleşiyi köşesine taşıdı. Bilgin'in, "Kendi doğalgazımızı bulmamız, çıkarmamız büyük avantaj" dediğini belirten Donat, "Rezervler konuşulan rakamların üzerinde. Bu gelişmelerin Batı'da rahatsızlık yarattığı kesin" ifadelerini kullandı.

İşte Donat'ın yazısının ilgili bölümü:

"Yazımıza, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in bir sözüyle başlayalım:- 20'nci yüzyılda ülke sınırlarını petrol belirledi... 21'inci yüzyılda ise sınırları doğalgaz belirleyecek.

İşin özü... Uzun sözün kısası... William Shakespeare'in, "Olmak ya da olmamak" dediği gibi.

Geçen yüzyılda sınırlar, petrol kaynaklarına göre çizilmedi mi?

***

EN BÜYÜK GARANTİ

Melih Han Bilgin, "Kendi doğalgazımızı bulmamız, çıkarmamız büyük avantaj" diyerek devam etti.

Evet... Gabar'da petrol, Karadeniz'de doğalgaz, çok büyük avantaj.

Rezervler konuşulan rakamların üzerinde.

Bu gelişmelerin Batı'da rahatsızlık yarattığı kesin.

Genel Müdür Bilgin, öyle bir söz söyledi ki... Katılmamak imkânsız:

- Doğalgaz... Türkiye'nin en büyük güvenlik garantisi. (...)"