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Medya Doğalgazla ilgili bir müjde daha geldi! Bu gelişme, Batı'yı deliye döndürecek
Medya

Doğalgazla ilgili bir müjde daha geldi! Bu gelişme, Batı'yı deliye döndürecek

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin'le yaptığı söyleşiyi köşesine taşıdı. Bilgin'in, "Kendi doğalgazımızı bulmamız, çıkarmamız büyük avantaj" dediğini belirten Donat, "Rezervler konuşulan rakamların üzerinde. Bu gelişmelerin Batı'da rahatsızlık yarattığı kesin" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 10:41:00 -
Doğalgazla ilgili bir müjde daha geldi! Bu gelişme, Batı'yı deliye döndürecek

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin'le yaptığı söyleşiyi köşesine taşıdı. Bilgin'in, "Kendi doğalgazımızı bulmamız, çıkarmamız büyük avantaj" dediğini belirten Donat, "Rezervler konuşulan rakamların üzerinde. Bu gelişmelerin Batı'da rahatsızlık yarattığı kesin" ifadelerini kullandı.

İşte Donat'ın yazısının ilgili bölümü:

"Yazımıza, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in bir sözüyle başlayalım:- 20'nci yüzyılda ülke sınırlarını petrol belirledi... 21'inci yüzyılda ise sınırları doğalgaz belirleyecek.

İşin özü... Uzun sözün kısası... William Shakespeare'in, "Olmak ya da olmamak" dediği gibi.

Geçen yüzyılda sınırlar, petrol kaynaklarına göre çizilmedi mi?

***

EN BÜYÜK GARANTİ

Melih Han Bilgin, "Kendi doğalgazımızı bulmamız, çıkarmamız büyük avantaj" diyerek devam etti.

Evet... Gabar'da petrol, Karadeniz'de doğalgaz, çok büyük avantaj.

Rezervler konuşulan rakamların üzerinde.

Bu gelişmelerin Batı'da rahatsızlık yarattığı kesin.

Genel Müdür Bilgin, öyle bir söz söyledi ki... Katılmamak imkânsız:

- Doğalgaz... Türkiye'nin en büyük güvenlik garantisi. (...)"

 

 

 

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Devletimizin amacı diğer ülkeleri deliye döndürmek asla değildir. Ülkemizin yer altı madenlerin üzerinde yüzdüğünü yabancılar zaten biliyorlardı, bunun için bunlara ulaşmamamız için bizi sürekli ayak takımı teröristlerle oyaladıklarını da biliyoruz, ama sabırlı, iradeli ve kararlı siyasi liderimiz sayesinde hedeflerimize yavaş, yavaş varıyoruz, yabancılar burada petrol yok deyip de beton dökmeleri de bunların ispatı ve delili niteliğindedir, bunlar eskisi gibi bizi kendi menfaatleri doğrultusunda tutamadıkları için deliye dönebilirler, bu onların sorunudur.
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