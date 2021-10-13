Doğalgaza zam var mı? Yeni yılda doğalgaza zam var mı?

Son dakika haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz talebi ve enerji fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için ek kaynak görüşmelerinin devam ettiğini dile getiren Bakan Dönmez, uzun dönemli doğal gaz anlaşmalarımızın olması elimizi rahatlatan bir unsur olduğunu ifade etti.

Doğalgaza zam gelecek mi?

Enerji fiyatlarına ilişkin konuşan Dönmez: "Enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde, maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için bütün çabayı ortaya koyuyoruz. Hanehalkını, esnafımızı ve üreticilerimizi korumak için elimizdeki tüm imkanları sonuna kadar kullanacağız" diye konuştu.

Doğalgaz faturanlandırma nasıl yapılır?

Enerji Piyasası Düzenleme kurumunun yayınlamış olduğu, Doğal gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında tebliği çerçevesinde faturalandırma yapılmaktadır.

Faturalandırmada;

- Düzeltme Katsayısı

- Hacimsel akış ağırlıklı üst ısıl değer, kullanılmaktadır.

Doğalgaz fatura hesaplama

Düzeltilmiş Hacim(m3)=Sayaçtan okunan hacim x ilgili tahakkuk döneminin düzeltme katsayısı

Enerji(kwh)=Düzeltilmiş hacim(m3) x ilgili tahakkuk döneminin üst ısıl değeri

Fatura Bedeli=Enerji(kwh) x İlgili tahakkuk dönemin ortalama birim fiyatı.

01.10.2021 tarihi itibariyle güncel bilgiler şu şekildedir: Abone Doğalgaz Satış Fiyatı0,17974577 (TL/KWH) 1,9124949928 (TL/m3)