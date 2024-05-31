Doğalgaza zam var mı? Botaş açıklama yaptı

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, Kuruluşun doğal gaz toptan satış fiyatlarını; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmakta olduğu belirtildi.

DOĞAL GAZ FİYALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

Açıklamada, "Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır." denildi.