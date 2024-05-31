  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Doğalgaza zam var mı? Botaş açıklama yaptı
Ekonomi

Doğalgaza zam var mı? Botaş açıklama yaptı

Yeniakit Publisher
2024-05-31 09:47:00 - 2024-05-31 09:49:05
Doğalgaza zam var mı? Botaş açıklama yaptı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 1 Haziran'da yenilenecek doğalgaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir artış olmayacağını açıkladı.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, Kuruluşun doğal gaz toptan satış fiyatlarını; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmakta olduğu belirtildi.

DOĞAL GAZ FİYALARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

Açıklamada, "Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır." denildi.

 

Tüm Türkiye merak ediyordu! BOTAŞ'tan doğalgaza zam açıklaması geldi
Tüm Türkiye merak ediyordu! BOTAŞ'tan doğalgaza zam açıklaması geldi

Ekonomi

Tüm Türkiye merak ediyordu! BOTAŞ'tan doğalgaza zam açıklaması geldi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BOTAŞ'tan doğal gaza zam açıklaması
BOTAŞ'tan doğal gaza zam açıklaması

Ekonomi

BOTAŞ'tan doğal gaza zam açıklaması

BOTAŞ duyurdu: Hatay'da gaz kaçağı
BOTAŞ duyurdu: Hatay'da gaz kaçağı

Gündem

BOTAŞ duyurdu: Hatay'da gaz kaçağı

BOTAŞ müjdeyi verdi! Doğal gaz’a zam yok
BOTAŞ müjdeyi verdi! Doğal gaz’a zam yok

Ekonomi

BOTAŞ müjdeyi verdi! Doğal gaz’a zam yok

Petrol kararını ilan ettiler! EPDK, BOTAŞ'ın 2024 doğal gaz yatırım tutarını onayladı!
Petrol kararını ilan ettiler! EPDK, BOTAŞ'ın 2024 doğal gaz yatırım tutarını onayladı!

Ekonomi

Petrol kararını ilan ettiler! EPDK, BOTAŞ'ın 2024 doğal gaz yatırım tutarını onayladı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

şüayıp

Haber verme tarzınızı değiştirin başlığı okuyan zam var diye anlar
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23