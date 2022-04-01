Doğalgaza ne kadar zam geldi? Doğalgaz zammı son dakika!

Rusya-Ukrayna savaşından sonra petrol ve doğal gaz fiyatları son yılların en yüksek seviyesine ulaşırken, ABD ve AB ülkelerinin Rusya'ya yönelik ardı ardına açıklanan yaptırımlar krizi daha da işin içiden çıkılmaz bir hale soktu. Rusya'dan ise yaptırımlara karşılık doğalgaz misillemesi geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Nisan'dan itibaren Rus gazını satın almak isteyen dost olmayan ülkelerin rubel ile ödeme yapması gerektiğini duyurdu.

Dünyada yaşanan bu gelişmeler piyasaları altüst ederken, krizin etkileri Türkiye'ye de yansıdı. BOTAŞ, gece yarısı yaptığı açıklamayla 1 Nisan'dan itibaren konut, elektrik üretimi ve elektrik üretiminin dışında kullanılan doğal gaza zam geldiğini bildirdi.

Doğalgaz zammı ne kadar oldu?

Buna göre 1 Nisan 2022 (bugün) geçerli olmak üzere elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 50, konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 35 oranında artış yapıldığı kaydedildi.

Konut doğalgaz zammı ne kadar?

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Doğal gaz fiyatlarına 1 Nisan 2022 itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğal gazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın birim fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğal gazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış oldu" ifadelerine yer verildi. Şubat ve mart ayında doğal gaza yapılan zamlar konuttaki kullanıma yansımamıştı. Şubat ayında yalnızca santrallere yüzde 14 zam gelmiş, mesken ve ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kalmıştı. Mart ayında da elektrik üretimi amaçlı doğal gaz tarifesine yüzde 18,3 oranında zam gelmiş, mesken ve sanayi abonelerine zamlı tarife yansımamıştı.