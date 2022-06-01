Doğalgaza ne kadar zam geldi? Doğalgaz konutta ne kadar oldu?
Son dakika haberi ile vatandaşlar bir hayli üzülecek. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ. haziran ayına ilişkin yeni tarife fiyatlarını güncelledi. Petrol fiyatlarına paralel olarak akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sonrası vatandaşlar doğalgaza zam gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Vatandaşı kara kara düşündürecek beklenen doğalgaz zammı geldi. Peki doğalgaz metreküpü ne kadar? Konutlarda doğalgaz yeni tarifesi ne oldu? İşte detaylar.
Doğal gazda haziran ayında geçerli olacak konut, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife belirlendi. Konutta kullanılan doğal gaza yüzde 30, sanayi abonelerine yüzde 40 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 17 zam geldi.
Metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar oldu?
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde haziran ayına ilişkin tarife tablosuna göre konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine haziranda uygulanacak satış fiyatı bin metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira oldu. Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğal gazın fiyatı ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi.