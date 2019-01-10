Doğalgaz tüketiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’de önceki gün 245 milyon metreküpü aşkın doğal gaz tüketilerek tüm zamanların rekorunun kırıldığını ve talebin kesintisiz karşılandığını açıkladı. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, son yılların en soğuk kış aylarının yaşandığını belirtti. Soğuk hava nedeniyle doğal gaza talebin de rekor seviyede arttığına işaret eden Dönmez, “8 Ocak günü tüm zamanların rekorunu kırarak ülke çapında 245 milyon metreküpü aşan doğal gaz tüketimi gerçekleşti. Doğal gaz arz güvenliğimizi sağlamaya yönelik aldığımız önlemler sayesinde bu rekor artışı hiçbir kesinti ya da kısıntıya gitmeden karşıladık” ifadesini kullandı.