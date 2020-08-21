Doğalgaz müjdesi Davutoğlu'nun partisini çıldırttı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün cuma namazı sonrası Dolmabahçe'de Türkiye'nin yıllardır hasretini çektiği, tüm milleti mutluluğa boğan müjdeyi verdi. Erdoğan, Karadeniz'de sondaj çalışması yapan Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna-1 bölgesinde 320 milyar metreküp doğalgaz keşfettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nden skandal bir açıklama geldi.

Skandal açıklama

Türkiye'nin bir siyasi partisi olarak böyle bir gelişmeden dolayı mutluluk duyması beklenen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, müjdeye akılalmaz bir yaklaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Özdağ, "Bu iktidarın tarzı siyaseti: Başta kendi seçmeni olmak üzere milletimizi her daim bir beklenti içinde gelecekteki güzel günlerin hayali ile yaşatmaktır. İktidar için sorunları ötelemenin, şikayet ve itirazları bastırmanın en kestirme yolu bu." ifadelerini kullandı. Özdağ'ın açıklamaları sosyal medya kullanıcılarından da büyük tepki gördü.



İşte Özdağ'ın o paylaşımı;