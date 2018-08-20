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Doğalgaz ithalatı yüzde 19 azaldı!

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,04 azalarak 2 milyar 922 milyon metreküpe indi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:20
Doğalgaz ithalatı yüzde 19 azaldı!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2018 Haziran Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, geçen yıl haziranda 3 milyar 609 milyon metreküp doğalgaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 19,04 azaldı ve 2 milyar 922 milyon metreküpe düştü.

Toplam ithalatın 2 milyar 411 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 511 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl haziran ayında en fazla doğalgaz 1 milyar 444 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi 578 milyon metreküple Azerbaycan, 388 milyon metreküple Cezayir izledi.

- Doğalgaz stoklarında önemli artış

Haziranda doğalgaz tüketimi de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,57 azalarak 2 milyar 683 milyon metreküp oldu.

Bu dönemde en çok doğalgaz tüketimi 1 milyar 264 milyon metreküple dönüşüm ve çevrim sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü 884 milyon metreküple sanayi ve 235 milyon metreküple diğer sektörler izledi.

Depolardaki doğalgaz stok miktarı ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,37 artışla 3 milyar 243 milyon metreküp oldu. Bu miktar, 2017 yılının haziran ayında 2 milyar 142 milyon metreküp olarak hesaplanmıştı.

Haziranda doğalgaz ihracatı yapılan tek ülke Yunanistan oldu. Geçen yıl haziranda Yunanistan'a 55,46 milyon metreküp doğalgaz gönderilirken, bu yılın aynı döneminde bu miktar yüzde 53,24 azalışla 25,95 milyon metreküpe düştü.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:20
  1. Doğalgaz
  2. doğalgaz ithalatı
  3. rakamlar
  4. enerji

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