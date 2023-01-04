Doğalgaz fiyatları belirlendi... İşte o rakamlar

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 246 milyon 632 bin 898 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 57 milyon 621 bin 297 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 578 lira 31 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 12 milyon 589 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 165 lira 66 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 990 lira 96 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 222 milyon 472 bin 380 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 222 milyon 718 bin 598 metreküp olarak kayıtlara geçti.