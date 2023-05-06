Doğalgaz faturaları için önemli uyarı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ), abonelerine ücretsiz doğalgaz için uyarı mesajı gönderdi.

Mesajda, "Değerli abonemiz, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar oluşturulacak ilk faturanız devletimiz tarafından karşılanacaktır. Bu kapsamda 5 Mayıs 2023 tarihi itibari ile fatura oluşturma işlemleri başladığından sayacınızın ulaşılabilir olması önem arz etmektedir" denildi.

Resmi Gazete'de yer alan kararla konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan 2023 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar olan faturalarının tamamı ve 01 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 santimetre küpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak. 19 Nisan’da kesilen faturadan sonra, ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olacak. Aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su için doğalgazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşülecek.