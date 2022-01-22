Doğalgaz etkili 3 besin! Vücut ısısını bakın nasıl artırıyor

Üşüyorum diyorsanız bu haber tam sizlik. Bilindiği üzere keçi boynuzu pekmezi vücut ısısını arttırıyor. Peki başka hangi besinler üşümenin önüne geçiyor? İşte yanıtı...

Vücut ısısını arttıran 3 besin

Vücudu terleten bitki: Ihlamur

İçerdiği tanen, müsilaj, hesperin ve saponin maddeleri sayesinde virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalıklara iyi gelir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudu terlemeye de teşvik ederek vücut ısısını arttırır.

Vücudu mikroplardan koruyan besin: Tarçın

İçeriğindeki bazı maddeler sayesinde doğal antimikrobiyal ajan işlevi görür ve vücudu mikroplara karşı korur. Isıtıcı özelliği de bulunan tarçın, soğuk havalardan çok çabuk etkilenenlerinde yardımcısıdır.

Vücut ısısını artıran temel baharat: Karabiber

Vücut ısısının artıran en temel baharatlardan olan karabiber, içerdiği piperin maddesi ile sinir sistemini uyararak vücut ısısının yükselmesinde etkilidir. İçeriğindeki potasyum, manganez, demir, A ve C vitaminleri sayesinde antioksidan etkisi ile bakteriyel enfeksiyonlara karşı vücudu korur. Karabiber aynı zamanda doğal antibiyotik özelliği de taşır.

Vücut ısısını dengeleyen baharat: Zencefil

Vücut ısısında etkili olan temel baharatlardan sayılan zencefil, vücut ısısının dengede tutulmasında etkilidir. Kış aylarında taze zencefilin yemeklerde veya çay olarak da tüketilmesi tavsiye edilir.