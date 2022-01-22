Doğalgaz etkili 3 besin! Vücut ısısını bakın nasıl artırıyor
Kış mevsiminde vazgeçilmez olarak adlandırılan besinlerin başında vücut ısısını artıran besinler gelir. Kış mevsiminde doğal olarak vücut ısısı düşüyor. Vücut ısısının düşmesi üşümeye neden oluyor. Peki vücut ısısını arttıran besinler neler?
Üşüyorum diyorsanız bu haber tam sizlik. Bilindiği üzere keçi boynuzu pekmezi vücut ısısını arttırıyor. Peki başka hangi besinler üşümenin önüne geçiyor? İşte yanıtı...
Vücut ısısını arttıran 3 besin
Vücudu terleten bitki: Ihlamur
İçerdiği tanen, müsilaj, hesperin ve saponin maddeleri sayesinde virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalıklara iyi gelir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudu terlemeye de teşvik ederek vücut ısısını arttırır.
Vücudu mikroplardan koruyan besin: Tarçın
İçeriğindeki bazı maddeler sayesinde doğal antimikrobiyal ajan işlevi görür ve vücudu mikroplara karşı korur. Isıtıcı özelliği de bulunan tarçın, soğuk havalardan çok çabuk etkilenenlerinde yardımcısıdır.
Vücut ısısını artıran temel baharat: Karabiber
Vücut ısısının artıran en temel baharatlardan olan karabiber, içerdiği piperin maddesi ile sinir sistemini uyararak vücut ısısının yükselmesinde etkilidir. İçeriğindeki potasyum, manganez, demir, A ve C vitaminleri sayesinde antioksidan etkisi ile bakteriyel enfeksiyonlara karşı vücudu korur. Karabiber aynı zamanda doğal antibiyotik özelliği de taşır.
Vücut ısısını dengeleyen baharat: Zencefil
Vücut ısısında etkili olan temel baharatlardan sayılan zencefil, vücut ısısının dengede tutulmasında etkilidir. Kış aylarında taze zencefilin yemeklerde veya çay olarak da tüketilmesi tavsiye edilir.