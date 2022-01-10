Doğalgaz desteği ödemesi ne zaman? Doğalgaz destek ödemesi başladı mı? Doğalgaz yardımı kimlere verilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlar kapsamındaki ısınma desteğini, kömürün yanında doğalgaz için de verecek. Peki doğal gaz desteği ne zaman, kimlere verilecek? Doğalgaz destek ödemesi yattı mı ne zaman yatacak? Doğal gaz faturalarına devlet desteği geleceği açıklanmıştı.

Doğalgaz desteği ödemesi ne zaman?

Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan anma törenine katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, vatandaşlara yapılacak doğal gaz desteğine ilişkin açıklamada yaptı. Bakan Derya Yanık, "Programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde çalışmamız gerekiyor. İnşallah mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlara katkısı açısından doğal gaz desteğinde çalışıyoruz inşallah" dedi. Bakan Yanık şunları söyledi: “Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız” sözleriyle vatandaşları bilgilendirmişti.”

Doğalgaz destek başvurusu nasıl yapılır?

Kömür yardımı kadar doğal gaz desteği de sağlanacağını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi bir vatandaşın evinde doğal gaz kullanması durumunda kota miktar olarak doğal gaz ücretinde yardımcı olunacağını vurgulayarak, bakanlık olarak yapılacak doğal gaz yardımının detaylarını anlattı.

Sağlanan kömür yardımı kadar doğal gaz desteğinin de verileceğini kaydeden Bakan Yanık, normalde diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla veya kart dağıtarak yardımda bulunduklarını anımsatarak, bu hizmeti vatandaşlara ulaştıracaklarını söyledi. Yapılacak yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların, yakacak ve fatura yardımına e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabileceği kaydedildi.

Elektrik desteği ne kadar?

Elektrik faturalarını ödemekte zorlanan dar gelirli vatandaşlara sağlanan fatura desteği 2022 itibarı ile artırıldı. Hanedeki birey sayısına göre verilen ve üst limiti 137,33 lira olan destek tutarı 206 liraya çıkarıldı. Hanedeki birey sayısına göre verilen ve üst limiti 137,33 lira olan destek tutarı 206 liraya çıkarıldı.