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Ekonomi Doğalgaz desteği nereden ve nasıl alınır? Doğalgaz yardımı kimlere verilir?
Ekonomi

Doğalgaz desteği nereden ve nasıl alınır? Doğalgaz yardımı kimlere verilir?

Doğalgaz desteği alma şartları neler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yılın ilk kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada doğalgaz yardımı açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından pek çok kişi ‘Kimler doğalgaz yardımı alabilir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kimler doğalgaz yardımı alabilir? Doğalgaz yardımı başvuru şartları

Yeniakit Publisher
2022-01-05 22:32:00 -
Doğalgaz desteği nereden ve nasıl alınır? Doğalgaz yardımı kimlere verilir?

İhtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldüren açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından, “Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımları artık doğalgaz faturası olarak da verilebilecek” dedi. Peki, kim nasıl doğalgaz desteği alabilir?

Doğalgaz desteği nereden ve nasıl alınır? Doğalgaz yardımı kimlere verilir?

Konu hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kısa bir süre önce açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, “Sağladığımız kömür yardımı kadar doğal gaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğal gaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğal gaz ücretine yardımcı olacağız. Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız" dedi.

Doğalgaz desteğine ilişkin ayrıntılar belli olduğunda haberlerimizde yer vereceğiz.

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