Doğal yöntemlerle sivilcelerden kurtulma yolları

Yağlı ciltlerde daha sık görülen akne ve sivilce sorunu, eğer önemli bir cilt rahatsızlığına dönüşmediyse doğal yollarla çözülebilir. Doğanın mucizesini içinde taşıyan sebze, meyve ve bitkiler ile sivilce sorununuza çare bulabilir, sağlıklı ve ışıl ışıl bir cilde kavuşabilirsiniz.

KIRMIZI İZLERE SON: SALATALIK

İltihapları kurutucu bir özelliğe sahip olan salatalık limon suyu ile birleştiğinde etkili bir sivilce maskesi haline geliyor. Birkaç damla limon suyu ve bir salatalığın rendesi ile pratik bir maske hazırlayabilirsiniz.

BAKTERİLERİ YOK ETMENİN EN FERAH YOLU: ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacı yağı bakteriyi ve mantarı yok eden, cildi derinlemesine temizleyen, doğal bir yağdır. Sivilcenin üzerine doğrudan uyguladığınızda kızarıklığı ve şişkinliği alıp iyileştirir.

EN DOĞAL TEMİZLEYİCİ: SARIMSAK

Doğal bir antibakteriyel arıyorsanız en doğru bitki sarımsaktır. Sarımsak virüs, bakteri, mantar gibi cilde zarar veren, sivilce ya da akne oluşumuna neden olan etkenleri yok eder. Sarımsağı tüketmenin yanı sıra sivilce üzerinde ovarak kullanırsanız en hızlı şekilde sonuç alabilirsiniz.

KİRLERİ SÖKÜP ATAR: BAL

Yapışkan ve akışkan bir kıvama sahip olan bal, antibiyotik özelliği ile soğuk algınlığı, nezle gibi rahatsızlıklar için kullanılır. Ancak kıvamı ve yapısı, onu iyi bir nemlendirici, yağ dengeleyici ve temizleyici haline de getirir. Sadece bal ile yapacağınız bir sivilce maskesi ile cildinizi yağ ve kirden arındırabilirsiniz.

FERAHLIKTAN GELEN IŞILTI: ALEO VERA

Kokusu ve yapısıyla ciltte ferahlık hissi uyandıran aleo vera bitkisi, pek çok güzellik ve bakım ürününün içeriğinde kendine yer buluyor. Sivilcelerinizin kızarıklığını azaltmak, şişkinliklerini yok etmek için bu bitkiden yararlanabilirsiniz.

SİVİLCE OLUŞUMUNU ENGELLER: DOMATES

Eğer sivilceye meyilli, yağlı bir cildiniz varsa sivilce oluşumunu önlemek için önceden önlem almanız gerekir. Sivilce oluşumunu önlemek için domatesten yardım alabilir, püre haline gelmiş domates ile maske hazırlayabilirsiniz. 1 saat bekleyen maskeyi temizledikten sonra küçülen gözenekler sayesinde sivilcelerinize elveda diyebilirsiniz.