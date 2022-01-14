Doğal yollarla boy uzatmak için basit ipuçları

Boyunuz yüzünden kendinizi fiziksel anlamda dezavantajlı hissediyor ve psikolojiniz bozuluyorsa bu durumdan kurtulmak için çeşitli boy uzatma tekniklerinden faydalanabilirsiniz.

Doğal yollarla boy uzatmak için basit yolları

Yeteri kadar uyuyun

Dinlenirken vücudumuzun dokularının büyüdüğü ve yeniden üretildiği bilinen bir gerçektir. Vücudun büyümesi için yeterli uyku ve dinlenme kesinlikle gereklidir. İnsan Büyüme Hormonunun (HGH), vücudumuzda doğal olarak derin ve yavaş dalga uykusu sırasında üretildiğine inanılmaktadır. Büyümekte olan çocuklar ve gençler, maksimum boy uzunluğuna ulaşmak için her gece en az 8 ila 11 saat uygun şekilde uyumalıdır. Uygun bir uyku ortamına sahip olmak son derece önemlidir. Ortam sakin olmalı ve rahatsız edici sesler ya da güçlü ışıklara sahip olmamalıdır.

İşte iyi uyumanızı sağlayacak bazı ipuçları:

Yatmadan önce ılık su banyosu yapmak uyku kalitesini büyük ölçüde artırabilir.

Yatağa girmeden önce uykuyu tetiklemek için bir bardak papatya çayı içebilirsiniz.

Düzenli egzersiz ve spor yapın

Doğal yolla boy uzatmanın en iyi yollarından biri fiziksel olarak formda ve aktif olmaktır. Düzenli egzersiz ve spor, kişinin boy uzunluğunu artırır. Fiziksel olarak aktif olduğunuzda, vücudunuz daha sağlıklı besinler ister ve besin alımındaki artış boy uzaması ile sonuçlanır.

Yüzme, jimnastik, tenis, futbol, basketbol ve diğer birçok spor dalını düzenli olarak yapmak vücudumuzu büyütmenin iyi bir yoludur. Yapılan araştırmalar, büyüme sırasında fiziksel aktivite ile kemik gelişimi arasında doğrudan bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Doğru duruşa sahip olun

Çocukluktan itibaren doğru bir duruşa sahip olmaya önem verilmelidir. Duruşu iyileştirmek için bazı basit uygulamalar şöyledir:

Sandalyede otururken sırtınızı tamamen arkaya yaslamak

Yürürken omuzlarınızı ve çenenizi dik tutmak

Yürürken ve ayakta dururken kalçalarınızı ayaklarınızın üzerinde tutmak

Vitamin ve mineraller açısından dengeli beslenin

Doğru beslenmeyi sağlamak için dengeli beslenme gereklidir. Abur cuburdan her ne pahasına olursa olsun uzak durun. Genel büyüme şeklinizi olumsuz yönde etkileyebileceğinden doymuş yağlardan, gazlı içeceklerden ve aşırı şekerli yiyeceklerden kaçının. Sağlıklı bir büyüme için vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm vitamin ve mineralleri aldığınızdan emin olun. Dengeli beslenmenize yardımcı olabilecek birçok sağlıklı gıda vardır.

Bağışıklı sisteminizi güçlendirin

Bazı çocukluk hastalıkları da boy uzamasına engel olabilir. Bu hastalıklar ve hastalıkların neden olduğu durumlar bol miktarda C vitamini alımı ile önlenebilir. Margarin gibi işlenmiş yiyeceklerden kaçınarak bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz.

Boy uzatan 7 beslenme önerisi

1 – Süt ve süt ürünleri.

2 – Yumurta.

3 – Balık.

4 – Kırmızı et.

5 – Taze meyve ve sebzeler.

6 – Yağlı tohumlar.

7 – Filizlendirilmiş tohumlar ve baklagiller.