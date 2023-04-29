Doğal tarif çıktı! Saç dökülmesini iyileştirebilecek doğal çözüm: Saç sorunu olanları yakından ilgilendiren o saç çıkartan maske

Saç dökülmesine müdahale edilmemesi yer yer kelleşmelere neden olabiliyor. Saç dökülmesinin önüne geçmek ve dökülen saçları geri kazanmak için doğru bakımları uygulamak gerekiyor. Aşağıda bulunan saç maskesi tarifi gür saçlara kavuşmanızı sağlıyor.

Saç dökülmesi hem kadınların hem de erkeklerin ortak sorunlarından. Saç dökülmesine erken müdahale edilmemesi kelleşmelere neden olabiliyor. Genetik saç dökülmesine evde çözüm bulmak zor olsa da normal saç dökülmeleri için etkili sonuçlar alabilirsiniz. Saç çıkartan maske tarifi arıyorsanız aşağıda yer alan tarif saçlarınızı gürleşmesini sağlayabilir.

1 haftada dökülmeyi durduruyor! Dökülen saçlarınızı geri kazanmanızı sağlayan maske tarifleri

İşte saç dökülmesini durduran 8 doğal çözüm…

Yeşil çay

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Yeşil çayın saç dökülmesine etkisinin olup olmadığı uzun zamandır merak edilen konular arasında. Söz konusu konuya ilişkin yapılan bir çalışmada araştırmacılar, saçların yeniden uzamasına nasıl yardımcı olacağını görmek için katılımcıların kafa derisine yeşil çay özü sürdüler. 4 gün sonra, saç büyüme aktivitelerinin fazlaca arttığı görüldü. Buna ek olarak, yeşil çay saç köklerini iyileştirirken kafa derisini de korur. Bu, özellikle takviye yoluyla alanlar için geçerlidir, çünkü kan akışında ve oksijen seviyelerinde iyileşme göreceklerdir.

Yeşil çayı içtikten sonra poşetini atmayıp bir kez daha demleyebilir ve duş esnasında durulama suyu olarak kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra siz de yeşil çay özü alıp haftada bir kere kafa derinize maske olarak uygulayabilirsiniz. Hiçbirini yapmak istemiyorsanız içinde yeşil çay bulunan şampuanları tercih edebilirsiniz.

Acı biber

Acı biberin kan dolaşımını iyileştirdiği biliniyor ve bu yüzden saç dökülmesine karşı denemekte fayda var. Biraz zeytinyağı ile karıştırıp kendi yağınızı yapabilirsiniz, diğer yağlarla aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Ancak karışımı kullanmadan önce mutlaka 10-15 gün demlenmeye bırakın ve güneş ışığından uzak tutun. Alternatif olarak, aynı malzemeleri kullanarak bir macun hazırlayabilir ve saç derinize masaj yapabilirsiniz.

Saw Palmetto (Cüce Palmiye)

Bu çok yaygın bir bileşen olmamasına rağmen 2 yıllık bir çalışma, kellik yaşayan erkeklerde muazzam saç büyümesi bulmuştur. Katılımcılar 2 yıl boyunca her gün 320 mg Saw Palmetto aldılar ve çalışmanın sonunda önemli ölçüde saç büyümesi yaşadılar. Daha spesifik olarak, tepe noktasında veya kafa derisinin üstünde ve arkasında büyüyen yeni saçları vardı.

Ginseng

Ginseng, saç köklerini uyararak saç büyümesi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmakla birlikte birçok faydalı özelliğe sahiptir. 2018'de yapılan bir çalışma Ginseng’in hem saçlar için hem de genel vücut sağlığı için inanılmaz faydaları olan yüksek antioksidan kaynağı bir bitki olduğunu gözler önüne serdi.

Ginseng ek gıda olarak hap şeklinde tüketilebilir. Ancak diyetinizde herhangi bir değişiklik yapmadan önce doktorunuza danışmalısınız. Ginseng çok yararlı olmasının yanı sıra oldukça alerjen bir üründür.

Kabak çekirdeği yağı

2014 yılında yapılan bir çalışmada araştırmacılar, saç dökülmesi veya erkek tipi kellik geçmişi olan erkekleri bir araya getirdi. 6 ay boyunca 400 ml kabak çekirdeği yağı alanların saç büyüme sayısında yüzde 40 artış oldu. Öte taraftan plasebo alanlarda sadece yüzde 10'luk bir artış oldu.

Uygulamak için biraz ısıtmanız ve kuru saç derinize masaj yaparak uygulamanız gerekir. Ardından başınızı örtmeniz ve yağı yaklaşık 20 dakika orada bırakmanız gerekir. Örtüyü çıkardıktan sonra saçınızı normalde yaptığınız gibi yıkayın.

Meyan kökü

Meyan kökünde bulunan flavonoidler, fitoöstrojenler ve diğer esansiyel yağlar saç büyümesine yardımcı olabilir. Meyan kökü bulmak zor olduğu için çayı kullanabilir ve bektaşi üzümü tozu veya kına ile karıştırarak güzel bir macun elde edebilirsiniz. Birçok kişi bu karışımları donuk saç, kepek ve kırık saç uçları gibi çeşitli saç sorunları için kullanır. Bununla birlikte, meyan kökünü doğrudan saç derinize uygulamadan önce, sizin için en iyisi olup olmadığını kontrol etmek için doktorunuza danışmanız en iyisi olacaktır.

Soğan suyu

Saçlara soğan sürme fikri korkunç gibi görünebilir. Özellikle kokusuna nasıl dayanılabileceği ve nasıl çıkacağı konusunda endişe duyuyor olabilişiniz. Ancak soğanın saç büyümesini desteklediği yapılan bilimsel araştırmalarca kanıtlandı. Özellikle, kişinin saçlarının vücudun farklı bölgelerinde parçalar halinde döküldüğü bir hastalık alopesi areata'da etkilidir. Soğan suyu, kafa derisindeki veya diğer vücut kısımlarındaki dolaşımı iyileştirir. Tek yapmanız gereken birkaç soğanı blendera atmak, suyunu sıkmak ve şampuanla yıkamadan önce saç derinize 15 dakika uygulamak. İşte bu kadar basit!

SAÇ GÜRLEŞTİRMEK İÇİN MASKE TARİFİ

Yumurta sarısı maskesi

Yumurta sarısı, saç ve büyümesi için hayati önem taşıyan kükürt adı verilen bir şey içerir. Yumurta sarısının saç büyümesini desteklediğine dair bazı somut kanıtlara hâlâ ihtiyacımız olsa da, ev yapımı bir maske denemekten zarar gelmez. 2-3 yumurta sarısını 2-3 damla limon suyu ile karıştırıp ellerinizle maskeyi saç derinize uygulayabilirsiniz. Bir duş başlığı takmanız ve ardından soğuk veya ılık suyla yıkamadan önce maskeyi 20 dakika açık bırakmanız gerekecektir.

Bonus: Saç dökülmesini önlemek için yapabileceğiniz iyileştirmeler

Lastik bantlar, saç tokaları ve tokalar gibi saç aksesuarlarını kullanmayı bırakın.

Çok yüksek sıcaklıklarda saçınızı kıvırmak, düzleştirmek veya şekillendirmek için harcadığınız zamanı azaltmanız gerekebilir.

Saçınızı sık sık ağartır veya boyarsanız, bunu tekrar gözden geçirmeniz gerekebilir.

Duştan çıktığınızda ıslak saçlarınızı taramaktan kaçının.

Saçınızı sıkı atkuyruğu veya topuz şeklinde şekillendirmeyin.

Saçınıza en uygun hafif şampuanları kullanın.

Fırçanız sertse, daha nazik bir fırçayla değiştirmeniz gerekebilir. Kaynak: Bright Side

SAÇ DÖKÜLMESİNİN NEDENLERİ

"Androgenetik alopesi" olarak da adlandırılan genetik nedenlere bağlı saç dökülmesi daha çok erkeklerde ve menopoz sonrası kadınlarda da görülebilen bölgesel saç dökülmesidir. Erkeklerde saç dökülmesi daha çok şakaklar ve tepeden başlar, kadınlarda ise dökülme alanları daha çok tepe bölgesindedir. Saç dökülmesi; hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruz kalmak, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar, kıl gelişimi bozuklukları, ilaçlar, psikolojik stres ve saçlı deri hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Sağlıklı bir insanda saç dökülmeleri 2 aya kadar sürebilmektedir.

İbn-i Sina saç beyazlamasını engelleyebilmek için doğal yağları tavsiye ediyor. Ayrıca kepek sorunu yaşayan kişiler için de sirkeli macun tarifini öneriyor. Nohut unu, dövülmüş susam yaprağı, pancar suyu ve sirke ile macun hâline getirilir ve lokal olarak kullanılır.

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