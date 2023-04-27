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Kadın - Aile Bu içecek ile beyaz saça elveda deyin: Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Beyaz saçlar kabus olmaktan çıkıyor
Kadın - Aile

Bu içecek ile beyaz saça elveda deyin: Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Beyaz saçlar kabus olmaktan çıkıyor

Yeniakit Publisher
2023-04-27 23:17:00 - 2023-04-27 23:26:56
Bu içecek ile beyaz saça elveda deyin: Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Beyaz saçlar kabus olmaktan çıkıyor

Piyasada satılan saç bakım ürünleri saçınıza iyilikten çok zarar getirir. İçerdikleri kimyasallar saçınıza çok kısa süreli bir güzellik katarlar ve kesinlikle doğal görünmez. Her ne kadar bu kadarı size şimdilik yetiyor gibi gelse de saçınızda ve cildinizde daha ciddi sorunlar çıkmasına sebep olabileceğinden haberdar olduğunuzu düşünüyoruz. Saçlarımızın beyazlaması genellikle yaşlanmaya bağlı olsa da, bazen genç yaşlarda da görülebilir. Beyaz saçlar için saç boyaları kullanmak yerine, doğal yöntemlerle renklerini geri kazandırmak mümkündür. Beyaz saçları 15 günde kendi rengine çeviriyor! Saç boyasına son, beyaz saçlardan kurtulmak çok kolay. İşte Saç dökülmesine karşı her gün tüketin! Kelliği tarihe gömen besin o yöntem.

Beyaz saçların oluşumu yaşlanmanın doğal bir sonucudur. Ancak, bazen genç yaşlarda da saçlarda beyazlar görülebilir. Bunun nedeni ise çeşitli faktörlerdir. Araştırmalar, genetik yatkınlığın yanı sıra stres, düzensiz beslenme, hormonal dengesizlikler, vitamin ve mineral eksikliği gibi faktörlerin de saç beyazlamasını tetikleyebileceğini ortaya koymuştur. Uzmanlar günde 100 saç teline kadar dökülme normaldir. Ortalama olarak saçlar ayda yarım santimetre ile yaklaşık 2 santimetre arasında uzandırıyor...

Saçlarda renk pigmenti olarak kullanılan melanin, saçın rengini belirleyen ana faktördür. Melanin üretimi yaş ilerledikçe azalır ve bu da saçların beyazlamasına neden olur. Bunun yanı sıra, melanin üreten hücrelerin hasar görmesi veya ölmesi de saçlardaki melanin miktarının azalmasına ve saçların beyazlamasına yol açabilir. Saçlardaki beyazları gidermek için kullanılan saç boyaları ise kimyasal içerikleri nedeniyle saçlara zarar verebilir. Bu nedenle, saçların doğal rengine geri döndürmek için daha doğal yöntemler tercih edilebilir.

Piyasada satılan saç bakım ürünleri saçınıza iyilikten çok zarar getirir. İçerdikleri kimyasallar saçınıza çok kısa süreli bir güzellik katarlar ve kesinlikle doğal görünmez. Her ne kadar bu kadarı size şimdilik yetiyor gibi gelse de saçınızda ve cildinizde daha ciddi sorunlar çıkmasına sebep olabileceğinden haberdar olduğunuzu düşünüyoruz.

Bu mucizevi içecek sayesinde, saçlarınız yeniden eski sağlığına kavuşacak ve tüm beyazlarınızdan kurtulacaksınız. Buna ek olarak, görüşünüz iyileşecek ve cilt sağlığınızda da gözle görülebilir iyileşmeler ortaya çıkacak.

Malzemeler:
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200 gr keten tohumu yağı
3 diş sarımsak
4 limon
1 kilo bal
Hazırlanışı
Limonları ve sarımsakları güzelce soyun ve temizleyin. Ardından blender a yerleştirin ve güzelce öğütün. Ardından balı ve keten tohumu yağını da ekleyerek bir kez daha öğütün. Hazırladığınız karışımı cam bir kaba alın ve kapağını güzel kapatın. Buzdolabında saklayın.

Her yemekten 30 dakika önce bu mucizevi karışımdan bir yemek kaşığı tüketin ve tüketirken metal yerine tahta kaşık kullanın.

Çok fena siyah noktaları pul pul döküp ilk kez temizliyor! Önce ve sonra şaşkına çeviren yeni görüntü!
Çok fena siyah noktaları pul pul döküp ilk kez temizliyor! Önce ve sonra şaşkına çeviren yeni görüntü!

Kadın - Aile

Çok fena siyah noktaları pul pul döküp ilk kez temizliyor! Önce ve sonra şaşkına çeviren yeni görüntü!

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