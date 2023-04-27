Bu içecek ile beyaz saça elveda deyin: Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Beyaz saçlar kabus olmaktan çıkıyor

Beyaz saçların oluşumu yaşlanmanın doğal bir sonucudur. Ancak, bazen genç yaşlarda da saçlarda beyazlar görülebilir. Bunun nedeni ise çeşitli faktörlerdir. Araştırmalar, genetik yatkınlığın yanı sıra stres, düzensiz beslenme, hormonal dengesizlikler, vitamin ve mineral eksikliği gibi faktörlerin de saç beyazlamasını tetikleyebileceğini ortaya koymuştur. Uzmanlar günde 100 saç teline kadar dökülme normaldir. Ortalama olarak saçlar ayda yarım santimetre ile yaklaşık 2 santimetre arasında uzandırıyor...

Saçlarda renk pigmenti olarak kullanılan melanin, saçın rengini belirleyen ana faktördür. Melanin üretimi yaş ilerledikçe azalır ve bu da saçların beyazlamasına neden olur. Bunun yanı sıra, melanin üreten hücrelerin hasar görmesi veya ölmesi de saçlardaki melanin miktarının azalmasına ve saçların beyazlamasına yol açabilir. Saçlardaki beyazları gidermek için kullanılan saç boyaları ise kimyasal içerikleri nedeniyle saçlara zarar verebilir. Bu nedenle, saçların doğal rengine geri döndürmek için daha doğal yöntemler tercih edilebilir.

Piyasada satılan saç bakım ürünleri saçınıza iyilikten çok zarar getirir. İçerdikleri kimyasallar saçınıza çok kısa süreli bir güzellik katarlar ve kesinlikle doğal görünmez. Her ne kadar bu kadarı size şimdilik yetiyor gibi gelse de saçınızda ve cildinizde daha ciddi sorunlar çıkmasına sebep olabileceğinden haberdar olduğunuzu düşünüyoruz.

Bu mucizevi içecek sayesinde, saçlarınız yeniden eski sağlığına kavuşacak ve tüm beyazlarınızdan kurtulacaksınız. Buna ek olarak, görüşünüz iyileşecek ve cilt sağlığınızda da gözle görülebilir iyileşmeler ortaya çıkacak.

Malzemeler:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

200 gr keten tohumu yağı

3 diş sarımsak

4 limon

1 kilo bal

Hazırlanışı

Limonları ve sarımsakları güzelce soyun ve temizleyin. Ardından blender a yerleştirin ve güzelce öğütün. Ardından balı ve keten tohumu yağını da ekleyerek bir kez daha öğütün. Hazırladığınız karışımı cam bir kaba alın ve kapağını güzel kapatın. Buzdolabında saklayın.

Her yemekten 30 dakika önce bu mucizevi karışımdan bir yemek kaşığı tüketin ve tüketirken metal yerine tahta kaşık kullanın.