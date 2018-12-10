Doğal müshil barut ağacı kabuğu
Doğal müshil olan barut ağacı kabuğunun faydaları nelerdir? İşte barut ağacı kabuğu hakkında detaylar…10 Aralık 2018 Pazartesi 19:20
Eğer hafif kabızlıktan şikayetçiyseniz ve bağırsaklarınızı temizleyip rahatlamak istiyorsanız, boşaltımı kolaylaştırmak ve karnınızı yumuşatmak için 'barut ağacı kabuğu'nu kullanabilirsiniz.
SİNDİRİMİ DÜZENLER
Yavaş büyüyen bir ağaç olan barut ağacı; nisan, mayıs ve haziran ayları arasında çiçek açar ve kabuklarının çiçek açmadan önce toplanması gerekir. Çay olarak içilen barut ağacı kabuğu, ravent ve kazayağı otu gibi sindirim sistemini düzenler ve kabızlığa iyi gelir. Karaciğer hastalıklarına, siroz ve sarılık gibi rahatsızlıklara karşı etkilidir.
METABOLİZMA DOSTU
Tere otu gibi metabolizmayı hızlandırır ve zayıflamaya yardımcı olur. Gut ve hemoroit hastalığına karşı iyileştirici özelliğe sahiptir. Öte yandan bağırsak parazitlerinin temizlenmesine de yardımcı olur.
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