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Aktüel Doğal kremle yaralara merhem oluyor
Aktüel

Doğal kremle yaralara merhem oluyor

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nizami Duran, her türlü yarayı hızla iyileştiren doğal krem üretti.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 22:35:00 -
Doğal kremle yaralara merhem oluyor

2 yıl boyunca çalıştı

Prof. Dr. Duran, insan vücudundaki her türlü yaranın iyileşmesini hızlandırmak amacıyla yaklaşık 2 yıl süren çalışma yaptı. Çalışması sonucunda, bir bakteri enziminden yara iyileşmesini tetikleyen yeni etkili maddeyi bulan Duran, bu sayede hem ilaç dirençli bakterilere karşı tedavi etkinliği yüksek hem de yarada iyileşme hızını artıran krem üretti. Elde ettiği sonuçlarla önce laboratuvar çalışmaları gerçekleştiren Duran, ardından hayvanlar üzerinde yaptığı deneylerde de başarılı sonuçlar aldı. Nizami Duran, kremi ad ve soyadının baş harfleri “ND” şeklinde isimlendirdi.

“İyileşme hızı 4,5 kata kadar arttı”

Kremin, yara iyileştirme hızıyla ilgili bilgi veren Duran, şunları kaydetti: “Bizim uyguladığımız tedavi grubundan alınan örneklerde iyileştirme hızının 2,2 ila 4,5 kat daha yüksek olduğunu gördük. Aynı zamanda tedavi uyguladığımız gruptan alınan yara örneklerinde de mikroorganizmaların üremediğini, yani mikropları öldürdüğünü, cildi hızla iyileştirdiğini gördük.”

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