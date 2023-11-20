Doğal kemoterapi etkisi yaratan şifalı bitki: Şifayı kaptınız mı? Bu öneriler sizi ayağa kaldıracak! Mucize ot böyle iyi geliyor
Çekem otu (ökse otu) yüzyıllardır çeşitli hastalıklar da şifa diye kullanılıyor ayrıca merhem ve çay olarak tüketiliyor. Bir takım kanser ilaçlarında bile kullanıldığı söylenen çekem otunun faydalarını duyunca siz de çok şaşıracaksınız.
İşte çekem otunun daha önce duymadığınız faydaları..
ÖKSE OTU
Ökse otu olarak da bilinen çekem otunun, çeşitli hastalıklara iyi gelmesi ve şifa amaçlı kullanılması açısından son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Genellikle Türkiye Bulgaristan ve Arnavutluk’ta yetişen çekem otunun iyi geldiği hastalıklara siz de çok şaşıracaksınız.
ANTİ BAKTERİYEL
Üst solunum yolu hastalıklarını sıklıkla yaşayan kişilerin düzenli olarak tüketmesi gereken bir çaydır. İçerdiği ferahlatıcı ve anti bakteriyel maddeler sayesinde boğazdaki enfeksiyona neden olan zararlı hücrelerin sayısını azaltır.
KANSERLİ HÜCRELERİN YAYILMASINI ENGELLEDİĞİ
Yapılan araştırmalarda çekem otunun kanserli hücrelerin yayılmasını engellediği ve kötü huylu tümörlerin küçülmesini sağladığı gözlemlenmiştir. Ayrıca kanser ilaçlarının içeriğinde de çekem otunun olduğu söylenmektedir.
SIVI KAYBINI ÖNLER
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Bazı gıdaların neden olduğu ishal rahatsızlığı sırasında da tüketilmesi hem sıvı kaybını önler hem de bağırsaklarda ishale neden olmuş hücrelerin sayısını azaltır.
EN UYGUN KULLANIM ŞEKLİ
Kullanım açısından çekem otu, en sık şekilde çayı yapılarak tüketilir. Çiğ olarak tüketilmesi nöbetlere neden olduğundan uzmanlar tarafından önerilmeyen bir yöntemdir. En uygun kullanım şekli, kurutulmuş şekilde alınan çekem otunu kaynar su içerisinde bekletip, süzdükten sonra çayını içmektir.
Çekem otunun yaprak ve sap kısmı tüketilebilir ancak meyveleri zehirlidir ve ağız yoluyla tüketilmesi halinde çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
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