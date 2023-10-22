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Ekonomi Doğal gazda stratejik hazırlıklar tamam
Ekonomi

Doğal gazda stratejik hazırlıklar tamam

Yeniakit Publisher
2023-10-22 09:31:00 -
Doğal gazda stratejik hazırlıklar tamam

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da kara kış hazırlıkları kapsamında Tuz Gölü ve Silivri'de yer alan doğalgaz depolarını yüzde 100 dolu hale getirdi.

BOTAŞ'ın enerji arz güvenliğini temin ve tesis etme önceliğiyle işlettiği Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde işletmeye alınan 12 suni mağarada 1,2 milyar metreküp doğal gaz depolandı. Silivri depolama tesisinde kapasite 4,6 milyar metreküpe çıkarıldı.

Kışın yaklaşması ile birlikte enerji alanında da kışın rahat ve konforlu geçirilmesini temin etmek ve ülkenin enerji arz ve güvenliğini sağlamak için çalışmalar tamamlandı.

Enerji Bakanlığı kesintisiz enerji sağlamada büyük önem taşıyan Silivri ve Tuz Gölü depolama tesislerini tam olarak doldurdu. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde kapasite artırma çalışmaları devam ederken, tesis tam kapasiteye ulaştığında Türkiye'nin konutlardaki doğal gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayabilecek.

Şu an ise BOTAŞ'ın işlettiği tesiste, sisteme dahil edilen 12 suni mağarada 1,2 milyar metreküp doğal gaz depolandı. Tesisteki ikinci etap çalışmaları kapsamında devreye alınacak yeni depolama alanlarıyla birlikte kapasite 5,4 milyar metreküpe kadar çıkacak.

Yerin 1,5 kilometre altında açılan olan tuz kuyularına tatlı su basılarak tuzun eritilmesi ile toplam 52 kavernadan oluşan depolama projesi kapsamında yer alan ve yer altındaki kuyularda tuzu eritmek amacıyla Hirfanlı Barajı'ndan getirilen tatlı su, işlem sonrasında tuzlu su olarak Tuz Gölü'ne pompalanıyor. Bu sayede Tuz Gölü'ndeki su seviyesi her geçen gün artarak Tuz Gölü havzasındaki habitat yeniden canlanıyor.
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Mevcutta 12 mağarada depolanan doğal gaz için ikinci etapta 40 mağara daha oluşturulacak. İkinci etap için çalışmalar sürüyor. İkinci etabın da devreye alınması ile doğal gaz depolama kapasitesi 5,4 milyar metreküpe, geri üretim kapasitesi ise günlük 80 milyon metreküpe çıkarılacak.

Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama tesisi unvanıyla 2007 yılında hayata geçirilen Silivri Doğal Gaz Depolama Projesi'nde ise halihazırda 4,6 milyar metreküp depolama kapasitesine ulaşıldı. Kapasitesiyle denizlerde Avrupa'daki en büyük depolama tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, Türkiye'de kesintisiz enerji sağlamak adına kritik önem taşıyor.

İki bölgedeki büyük depolarda kapasite artırma çalışmaları sürerken, tam kapasiteye ulaşıldığında evlerdeki yıllık doğalgaz tüketimi karşılanabilecek.

Kaynak: Sabah

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