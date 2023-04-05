Doğal gaza ‘Karadeniz gazı’ müjdesi: İndirim geliyor, O gün Erdoğan duyuracak! Dört formül masada

Rezerv büyüklüğü 710 milyar metreküp olan Karadeniz Gazı’nın BOTAŞ aracılığı ile evlere ulaşmasına sayılı gün kaldı. 20 Nisan’da karaya ulaşacak olan Karadeniz gazı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 formüllü indirim müjdesi vereceği belirtiliyor. Bu kapsamda Nisan ayında doğal gaz faturalarından ücret alınmaması ya da 1216 liralık indirimin yapılması gündemde…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 nisan tarihine denk gelen arife günü Karadeniz gazının karaya çıkarılması töreninde yeni müjdeler olacağını açıklarken, müjdelere ilişkin ayrıntılar da netleşmeye başladı.

Dünyada yankı uyandıran ve rezerv büyüklüğü 710 milyar metreküp, ekonomik değeri ise 1 trilyon doları aşan Karadeniz gazı 20 Nisan Perşembe günü Zonguldak Filyos'ta kurulan Doğalgaz İşleme Tesisi ile karaya ulaştırılacak.

20 Nisan’da karaya ulaşacak olan Karadeniz gazı için geri sayım devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o tarihte vereceği müjdeye ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Yerli doğal gazın sisteme verilmesi ile birlikte vatandaşa doğal gazda indirim için 4 formül üzerinde çalışma yapıldığı öğrenildi.

BOTAŞ TESİSLERİ TAMAM!

Sabah’ın haberine göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü proje kapsamında karada ve denizde yaklaşık 10 bin kişi mesai harcadı. Denizin 3 bin metre altından gelecek gazı ulusal şebekeye aktaracak BOTAŞ tesisleri tamamlandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne borularla Karadeniz'in 170 kilometre açığından aktarılan doğal gaz, Filyos'ta işlendikten sonra 36 kilometrelik BOTAŞ hattına aktarılacak. Boru hatları arasına kurulan Gaz Basıncı Düzenleme ve Ölçüm İstasyonu da tamamlandı. Bu tesis, orta basınçta gelen gazı ihtiyaç duyulan basınca düşürme, ısıtma ve faturalama ölçümünü yapacak. İstasyonda istenen basınca ayarlanan gaz, ardından şebekeye sunulacak.

YERLİ GAZ İÇİN DÖRT FORMÜL

Yerli doğal gaz 20 Nisan'da Erdoğan’ın vatandaşa yeni müjdeleri duyuracak. Erdoğan'ın, üzerinde çalışan 4 formülden vatandaşın işine en yarayacak olanları kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Yapılan ilk çalışmada tüm abonelere bir defaya mahsus olmak üzere 100'er metreküp doğal gaz (607 TL) hediye edilmesi düşünülürken, ikinci formülde ise konutlarda doğal gaza yüzde 15 gibi bir indirim üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

Bir diğer formül ise yılsonuna kadar 8 ay boyunca her ay mutfak ve banyo kullanım ihtiyacı olan 25 metreküpün (152 TL) vatandaşa ücretsiz verilmesi. Bu formülde vatandaşa destek 1.216 TL olacak. Bir diğer formül ise Nisan ayında ne gelirse gelsin doğal gaz faturasından ücret alınmaması yönünde.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları ise şöyle;

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 89 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 29 milyon 241 bin 318 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 5 milyon 277 bin 463 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 89 lira 26 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 210 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 543 lira 72 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 634 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 141 milyon 539 bin 855 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 143 milyon 778 bin 587 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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