Doğal gaz üretimi için geri sayım başladı

Özel bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, “Yetiştirmek için çalışıyoruz. Kronometre başladı, Türkiye Petrolleri çalışanlarımız geriye sayıma başladılar. İnşallah 2023’te Cumhuriyet’imizin 100. yılında kendi gazımızı, Karadeniz’den ürettiğimiz gazımızı vatandaşımızla buluşturacağız” dedi.

Filyos'ta çıkacak

Bakan Dönmez, çalışmalarla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde detay mühendislik çalışmaları da sonlandırılmış olacak. Çünkü burada deniz üstünde bir platform düşünmüyoruz çünkü derin denizden bahsediyoruz. Yaklaşık 2000 metrelik bir derinlikten bahsediyoruz. Yani suyun üstünde hiç kimse bir şey görmeyecek o sahada, kıyıda göreceğiz. Komünikasyon için bazı teçhizatı oraya yerleştireceğiz ve burada toplanan gazı da kıyıya getireceğiz. En yakın mesafede olan nokta şu anda Filyos gözüküyor ama değişik çalışmalar da var, oraya getireceğiz. Orada da yine karadaki ayrıştırma tesislerini yapacağız. Çünkü gelen gazın içerisinde istenmeyen partiküller olabilir. Onlar ayrıştırılacak ilgili teknik standartlara göre. Uygun basınca getirilecek ve sonra da bizim ulusal iletim sistemimize yani BOTAŞ’ın ana iletim sistemine bağlanmış olacak. Hedefimiz, tamamen bu şekilde belirlenmiş durumda. 2023’te inşallah vatandaşımızı kendi yerli gazımızla buluşturmayı hedefliyoruz.”

Sakarya Gaz Sahası'nda buluşacaklar

Bakan Dönmez, Karadeniz’e açılmaya hazırlanan Kanuni sondaj gemisi hakkında ise şunları söyledi: “Haydarpaşa Limanına yanaşacak ve orada kuleyi sökeceğiz. Kule 100 metrenin üzerinde ve Boğaz köprülerinin altından geçmemiz için o kuleyi sökmemiz gerekiyor. Yaklaşık üç-dört haftalık işimiz var. Sonrasında Filyos Limanına çekeceğiz. Kule tekrar monte edilecek. Bu arada bazı çalışmalar var geminin içerisinde yapılması gereken, bunları tamamlayacağız. Niyetimiz önümüzdeki yılın ilk birinci ya da en geç ikinci ayında Kanuni’yi Fatih’in yanında ona yardımcı olmak üzere yine Sakarya Gaz Sahasına, keşifle sonuçlanan yere göndermeyi planlıyoruz.”