Doğal gaz patlamasını önlemenin yöntemleri!

Üçay Grup şirketlerinden Üçay Mühendislik İklimlendirme ve Şubeler Grup Direktörü Özgür Şahin, evlerde ve iş yerlerinde yaşanan doğal gaz patlamalarının nedenlerini paylaşarak doğal gaz kullanıcılarını uyardı.

Doğal gazın evlerde ve iş yerlerinde yüzde 5 ila 15 oranında havaya karışması tehlike oluşturur

İşte detaylar: Doğal gaz, doğru kullanıldığında güvenli, verimli ve temiz enerji kaynağıdır. Ancak doğal gaz yanıcı bir maddedir. Doğal gazın evlerde ve iş yerlerinde yüzde 5 ila 15 oranında havaya karışması tehlike oluşturur; çünkü bu ortam havası, ateş veya kıvılcımla temas ettiğinde patlama meydana gelir. Üstelik bu gaz patlamaları, 800 metre yarıçapındaki bir alanda etkili olabilecek kadar güçlü olur.

DOĞALGAZ PATLAMASINI ÖNLEMEK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

Özgür Şahin, evlerde ve iş yerlerinde yaşanan doğal gaz patlamasının nedenlerini ve alınabilecek önlemleri paylaştı:

Yanlış kurulan doğal gaz tesisatı

Süreç doğal gaz tesisatının kurulum sürecinde başlıyor. Doğal gaz ya da kombi tesisatının yanlış kurulması, sızıntı sorununu beraberinde getiriyor. Gaz kaçaklarının yüzde 90’ı ise ocak kurulumundan kaynaklanıyor. Kombi tesisatından ve ocak değişiminden kaynaklı gaz kaçaklarını önlemek için kurulumun gerekli sertifikalara sahip yetkili mühendislik firmaları tarafından yapılması gerekiyor.

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Kombi ve ocak kurulumundaki hatalar

Kurulum süreci kadar periyodik bakımlar da önemli. Yılda en az bir kez özellikle de sonbaharda yani henüz konutun veya iş yerinin ısıtma sistemi devreye girmeden önce yetkili firmalara bakım yaptırmak gerekiyor. Çünkü kombi ve ocak gibi cihazlardan kaynaklı arızalarda doğal gaz patlamasına neden olabiliyor.

Çürük sarımsak kokusuna dikkat

Doğal gaz sızıntısını erken tespit etmek ve önlem almak için gaz alarm cihazı uygulaması yaptırmak da kritik önem taşıyor. Çünkü doğal gaz, kokusuz bir gaz olup tehlikeli durumlarda kolayca anlaşılabilmesi için çürük sarımsak kokusu ile kokulandırılıyor. Buna rağmen çoğu zaman bu kokuyu almak zor olabiliyor. Ancak çürük sarımsak kokusuna benzer bir koku alındığında veya gaz alarm cihazı sinyal verdiğinde mutlaka sayaçların vanasının kapatılması ve ortamın havalandırılması gerekiyor.

Poşet veya bantla kapatılan menfezler

Kombi bakımı esnasında sıklıkla karşılaştığımız yanlış uygulamalar da mevcut. Özellikle kışın ısı kaybını önlemek amacıyla poşet veya bantla kapatılan menfezler, gazın iç mekanda birikmesine neden olabiliyor. Menfezlerin açıldığı camların çıkışını açık balkondan kapalı balkona çevirmek de benzer şekilde gazın birikmesine neden olarak, patlama riskini artırıyor. Çünkü ortamda biriken gaz; lambayı veya buzdolabını açtığınızda, telefonunuza arama geldiğinde veya çakmak ve kibrit çöpünden çıkacak küçük bir kıvılcımla patlayabiliyor. Bu nedenle kombi ve ocak gibi cihazların bulunduğu ortamın havalandırması oldukça önemli. Tesisatın geçtiği her bölgeye menfez açtırıp, sızan gazın en yakın penceredeki menfezden tahliye edilmesi gerekiyor.