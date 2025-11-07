  • İSTANBUL
Doğal gaz patladı 2 işçi yaralandı

Hatay’da doğal gaz borusu patladı. Alt yapı çalışmaları sırasında hasar gören boruya müdahale esnasında yaşanan yangında 2 işçi yaralanırken, alevlere teslim olan iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Patlama, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi’nde meydana geldi. Deprem konutlarının inşasının sürdüğü bölgede altyapı çalışmaları esnasında iş makinasının temasıyla doğal gaz borusu patladı. İhbar üzerine bölgeye gelen doğal gaz arıza ekiplerinin müdahalesi sırasında kaçak doğal gaz alevlere teslim oldu.

Alevlerin etkisiyle doğal gaz kaçağına müdahale eden 2 işçi yaralanırken, iş makinesi alevlere teslim oldu. Alevlerin yükseldiği bölgeye kısa sürede intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin, doğal gaz hattına müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı. Yangında yaralanan 2 işçi olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralı 2 işçinin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, iş makinesinde hasar oluştu.

