Doğal gaz keşfeden Türkiye'ye ilk tebrik Filistin'den geldi

Dün İstanbul'da yaptığı açıklamayla Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin keşfedildiğinin müjdesini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilk tebrik Filistin'den geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Abbas görüşmede tarihi keşif nedeniyle Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Erdoğan - Abbas görüşmesine ilişkin İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre; ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına olan desteğini bir kez daha yineledi.

"Türkiye'nin başarısı Filistin'in başarısı"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti. Abbas, Erdoğan'a Türkiye'nin başarısının Filistin'in başarısı olduğunu ifade etti.