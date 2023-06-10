Doğal gaz kazı çalışması: Milyonların merakla beklediği haber geldi! Ekipler hemen harekete geçti

Bartın'ın Amasra ilçesindeki doğal gaz kazıları esnasında rastlanan tarihi yapının geçmişte kenti besleyen su kanalının parçaları olduğu değerlendiriliyor.

DOĞAL GAZ KAZI ÇALIŞMASINDA BULUNDU

Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı gibi önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da sürdürülen doğal gaz hattı kazı çalışmalarında tarihi yapılara rastlandı.

Amasra Kalesi, Cenavo Şatosu, Şapel, Kemere Köprüsü, Fatih Camii, Direkli Kaya, Bedesten gibi birçok tarihi yapının yer aldığı ilçede doğal gaz çalışmaları geçtiğimiz Mayıs ayında başladı.

Kazı çalışmalarının ilk günlerinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sütun parçaları bulundu. Parçaların Amasra Müzesi Müdürlüğünce koruma altına alınmasının ardından çalışmalar Kültür Bakanlığı ve Müze Müdürlüğü ekiplerinin gözetimi altında devam etti.

FARKLI GÜZERGAHTAN DEVAM EDİLECEK

Kum Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde devam eden kazı çalışmalarında da tarihi yapılara rastlanması üzerine kazı çalışmalarına ara verildi. Rastlanan tarihi yapıların geçmişte kenti besleyen su kanalının parçaları olduğu değerlendirilirken, doğal gaz kazı çalışmalarına Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun alacağı karar doğrultusunda farklı güzergahtan devam edileceği öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, doğal gaz kazı çalışmalarının yer altındaki tarihi kültürel varlıklara zarar verilmemesi için alternatif güzergahların değerlendirildiğini ifade ederek, "Doğal gaz çalışmamız başladı. Ana güzergahta da hemen hemen çıkış noktasındayız. Bu çalışmayı yaparken hem Kültür Bakanlığımızın hem de müzelerin teknik ekiplerinin eşliğinde yapıyoruz. Amasra'mız aynı zamanda bir tarih kenti. Yer altında da bir tarihi kültürel varlık hazinesi var. Bunlara da zarar vermeden alternatif güzergahları değerlendirerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buraya keşfe gelen Kültür Bakanlığımızın bölge kurulunun arkeolog hocası bir tahminde bulundu ancak ayın 19'unda tekrar gündeme alınarak varlık hakkında daha net bilgi sahibi olacağız. Kenti geçmişte besleyen su kanalının parçalarına denk geldiğimize dair bir görüş var. Aynı zamanda da geçmişte sütunlu yol olarak kullanılmış ancak sütun ya da kaidelerine rastlayamadık. Hocamız geldiğinde bu öngörüde de bulundu. Özetle şunu söylemek mümkün Amasra'da tüm tarihi varlığına da sahip çıkarak bu önemli altyapı yatırımını da hayata geçirecek, hassasiyetimizde kültür varlıklarına zarar vermemek" dedi.

"BÖLGEMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Amasra'da yaşayan maden işçisi Muhammet Başoğlu, kazı çalışmalarında tarihi eserlere tanıklık ettiklerini ifade ederek, "İlçemiz için, bölgemiz için güzel bir yatırım şu anda gerçekleşiyor. Kazı çalışmaları başladı ancak Amasra'mız kültürel bir miras ilçesi olduğu için bazı yerlerde tabii tarihi eserlere tanıklık ediyoruz. Tabii durumdan ilçe yönetimlerimiz, müze ve kültür müdürümüz durumla ilgili ilgili oluyorlar. Tabii değerlendirmeleri yapılıyor. İlerleyen zamanlarda çalışmaların devam edeceğini düşünüyoruz. Kısa zamanda bitmesini ve ilçemize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Amasra sakinlerinden İsmail Ünal ise, "Tarihi eser çıkmış. Bu tarihi eseri incelemek için durdurdular şu anda ama neticenin ne olduğunu bilmiyorum. Herhalde Bizans döneminden kalma. Burada durduruldu şu anda doğal gaz. İnşallah devam eder" ifadelerini kullandı.