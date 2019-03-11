0553 313 94 23

Doğal gaz ithalatında LNG'nin payı yükseldiği açıklandı

Türkiye'nin geçen yılki doğal gaz ithalatında sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) payı yüzde 22,5'e yükseldi.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:53
Doğal gaz ithalatında LNG'nin payı yükseldiği açıklandı

Türkiye'nin geçen yılki doğal gaz ithalatında sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) payı yüzde 22,5'e yükseldi.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen yıl 48,9 milyar metreküp doğal gaz tüketildi.

Türkiye'nin geçen yıl toplam doğal gaz ithalat miktarı ise 50,3 milyar metreküp olarak hesaplandı. Bu miktar 2017'de 55,2 milyar metreküp olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen yıl ithal edilen doğal gazın 11,3 milyar metreküpü LNG formunda, geri kalanı ise boru hatları aracılığıyla sağlandı. Böylece toplam gaz ithalatı içinde 2017'de yüzde 19 olan LNG'nin payı geçen yıl yüzde 22,5'e ulaştı.

Geçen yıl en fazla LNG ithal edilen ay 2,1 milyar metreküple aralık oldu. Aralık ayında LNG'nin toplam gaz ithalatındaki payı ise yüzde 34,69 olarak hesaplandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:53
  1. Doğal Gaz
  2. enerji
  3. ithalat
  4. LNG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GRAFİKLİ - SANAL DÜNYANIN GERÇEK TEHDİTLERİ - "Şüpheli linklere tıklamadan önce bin kere düşünün"
    1. GRAFİKLİ - SANAL DÜNYANIN GERÇEK..
    2. Hamleler okullar arası il birinciliği..
    3. Diyanet-Sen Bingöl Şubesinden ezana..
    4. Geleneksel sanatlar ekonomiden de..
    5. Vali Çakacak’ın İstiklâl Marşı kutlama..
    6. Almanya'dan akılalmaz Türkiye çıkışı!
    7. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    8. Üniversite personel alımı 2019 hangi..
    9. Ekrem İmamoğlu, Abdullah Gül'ün adayı..
    10. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    11. MHP Erzurum İl Başkanı Karataş seçim..
    12. Başkan Adayı Taşyürek annelerle bir..
    13. Böcek: "Lara Kent Parkını halkımıza..
    14. Elektrikte de hedef yerli ve..
    15. Trabzonspor’da kritik hafta
    16. Palandöken: Çırakların staj süresi..
    17. Başkan adayı Yazıcı’dan gençlere..
    18. Halkalı-Gebze banliyö hattının test..
    19. Berlin’de İzmir rüzgârı esti
    20. Başkan adayı Özlü bir günde 1 milyon..
    21. Down Sendromlu İrfan’ın askerlik..
    22. Amber Türkmen’e hafta sonunda sürpriz..
    23. Bakan Albayrak’tan büyüme rakamları..
    24. Bahçelievler’de anne kız cinayetinde..
    25. "Muhasebeciler, devlet ile vatandaş..
    26. Türkiye’nin 8. ÇEMATEM’i Samsun’da..
    27. Ömer Günel; “Kuşadası’na yeni bir kent..
    28. (Özel) Antalya’da turistler..
    29. Bursa’da narkotik operasyonu: 21..
    30. Gürsu’dan Çalı’ya raylı ulaşım nefes..
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!