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Doğal gaz fiyatlarına zam!

BOTAŞ'ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında doğalgaz fiyatlarında konutta yüzde 14,97 sanayi bölgelerinde yüzde 13,73 oranında zam oldu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 00:53
Doğal gaz fiyatlarına zam!

1 Temmuz itibarıyla elektrik fiyatlarına yapılan yüzde 14,98 zamdan sonra bu ayın başında da doğalgaza zam geldi.

BOTAŞ'ın ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında doğalgaz fiyatlarında konutta yüzde 14,97 sanayi bölgelerinde yüzde 13,73 oranında zam oldu.

BOTAŞ’ın ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında:

Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve Kademe 1 tüketicileri için nihai doğal gaz satış fiyatlarına ortalama % 14.97 oranında artış yapılmıştır. Kademe 2 olarak adlandırılan yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin sm3’ün üzerinde tüketiciler.

Organize Sanayi Bölgeleri... CNG üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketiciler için ortalama %13.73 oranında artış söz konusudur. Fiyatlar 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle geçerlidir.

 

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 00:53
  1. BOTAŞ
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YORUM YAZ

  • İsmailİsmail14 dk önce
    Biz indirim bekliyorken zam geliyor nerde ekonomi iyi hani.memurun maaşina zam ezilen biz işciler.
  • İsmaailİsmaail29 dk önce
    ALLAH belanızı versin herşeye %15 %25 emekliye yüzde5 enflasyon düşüyo dolar düşüyo şu maliye bakanı çıkıp açıklayıversin o mübarek sıfatıyla

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