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Doğal gaz bağlantısı sırasında büyük patlama! 3 kişi yaralandı

Erzurum'da doğalgaz bağlantısı sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

20 Kasım 2018 Salı 15:08
Doğal gaz bağlantısı sırasında büyük patlama! 3 kişi yaralandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde doğal gaz bağlantısı sırasında meydana gelen patlamada, 2'si işçi 3 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde iki kattı bir evin giriş katında meydana geldi.

Ö.K.'nın evine döşenen doğal gaz bağlantısı sırasında patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle, evin duvarları büyük bir gürültüyle yıkıldı. Evdeki eşyalar dışarıya saçılırken, park halindeki araçların camların kırıldı. Ev sahibi Ö.K. (37) ile tesisatı yapan işçiler Y.A. (24) ve T.D.'nin (40) vücutlarında ve ellerinde hafif yanıklar oluştu.

Vatandaşların yardımı ile Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:08
  1. Doğal gaz bağlantısı sırasında patlama
  2. 3 kişi yaralandı
  3. Doğalgaz patlaması
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